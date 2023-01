Frankfurt am Main (ABZ). – Welche Möglichkeiten sich mit aktuellen Digitalstrategien bei der Mitarbeitergewinnung und im Marketing bieten, präsentierten die Vorträge der kürzlich abgehaltenen VFF-Fachtagung Marketing und Vertrieb aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Der Schüco-Showroom im Frankfurter Stadtzentrum bot einen attraktiven Rahmen für die FF-Fachtagung Marketing und Vertrieb. Foto: VFF

Nach einem Vorabend-Treffen in einer traditionellen Frankfurter Gastwirtschaft konnten sich die mehr als 60 Teilnehmer in den Schüco-Showrooms im Frankfurter Nextower unter anderem über innovative Marketingansätze und deren Erfolgschancen informieren.

"Apps, Social Media, Landingpages und so weiter – ohne die neuen Möglichkeiten der IT-Anwendungen geht im modernen Marketing, aber auch bei der Mitarbeitergewinnung nichts mehr", so das Fazit von VFF-Geschäftsführer Frank Lange. Den Anfang machten Vorträge von Frank Lange und Jörg Flasdieck von der Heinze Marktforschung GmbH zu den derzeitigen wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie aktuellen Fenstermarktzahlen. "Energiesouveränität", "Effizienz und Erneuerbare" sowie "Sanierung als Wachstumsmarkt" waren wichtige Stichworte ihrer Beiträge. Anschließend präsentierte Jan-Patrick Reising von der febis Service GmbH den neuen VFF-Förderservice unter dem Titel "Einfacher und lukrativer verkaufen". "Mitarbeitergewinnung 4.0" lautete die Überschrift zum Best-Practice-Bericht von Wolfgang Trinczek, Geschäftsführer der thüringischen Windor-Fensterwerk GmbH, den er zusammen mit Valentino Stein von der Berliner Social Natives GmbH gab. Die beiden abschließenden Vorträge von Karl-Theodor Roes, fenzta COM GmbHs, sowie von Jörg Junige, Advertising Alliance GmbH, und Oliver Weber, Lions Group Media e. K., präsentierten Tools des neuen digitalen Marketings.