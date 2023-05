Die Kombination aus Leistung, idealen Abmessungen und hervorragender Bedienung machen den Kompaktbagger PC88MR-11 von Komatsu nach Herstellerangaben zur ersten Wahl bei Schwerhub- oder einfachen Erdbaueinsätzen, auf engen Baustellen sowie im Straßen- und Kanalbau. Foto: Kuhn Baumaschinen Deutschland

Seit vergangenem Jahr bietet er auch Baggerarbeiten an. So wurde auch ein großes Unternehmen im Umkreis auf ihn aufmerksam und engagierte ihn als Subunternehmer. An diesem Punkt war für Einsiedler klar: Er muss in eine neue Maschine investieren um die zusätzlichen Aufträge schnell und effektiv erledigen zu können. So entschied er sich, seinen Fuhrpark um einen PC88MR-11 zu ergänzen, den er hauptsächlich im Kanal- und Straßenbau sowie in der Gartengestaltung einsetzen kann.

Hans-Jürgen Einsiedler entschied sich für eine Komatsu Maschine aus dem Hause Kuhn, da ihm die Service-Nähe der Kuhn Niederlassung wichtig war und er von Kuhn das genau auf ihn abgestimmte Full-Servicepaket angeboten bekam. Außerdem überzeugten ihn die Nachhaltigkeit der Komatsu Maschinen sowie Leistungsstärke und Zuverlässigkeit.

Die Kompaktbagger von Komatsu heben sich durch ihre kompakten Abmessungen und Wendigkeit von den Wettbewerbermaschinen ab. Dank seiner großen Schwenkkraft ist der PC88MR-11 gut für Einsätze am Hang geeignet und verfügt zudem über eine hohe Antriebskraft, heißt es von Unternehmensseite. Der PC88MR-11 zeichnet sich nicht nur durch seine Abmessungen, sondern auch durch seine Hubkräfte aus. Diese Kombination aus Leistung, idealen Abmessungen und Bedienung machen den PC88MR-11 zur guten Wahl für feinfühlige Arbeiten im GaLaBau oder bei Erdbaueinsätzen, aber auch zum Heben von schweren Lasten auf engen Baustellen sowie im Straßen- und Kanalbau.

Neben den Leistungsdaten und dem sparsamen Spritverbrauch überzeugte Einsiedler unter anderem auch die große, geräumige Fahrerkabine und der niedrige Geräuschpegel. Eingesetzt wird der Kompaktbagger circa 1000 Betriebsstunden pro Jahr für alle Aufgaben im Straßen- und Kanalbau, sowie in der Gartengestaltung.