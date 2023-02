Weißenhorn (ABZ). – Statt am Freitag steht das Fassadengerüst schon am Donnerstag fix und fertig auf der Baustelle? Das ist nach Aussage von Peri tatsächlich möglich – mit Fassadengerüstlösungen aus dem PERI UP Gerüstbaukasten.

Innovative Gerüstlogistik durch die am Boden abnehmbaren Transportkörbe: Der Alimak STS 300 minimiert laut Hersteller Wartezeiten und ist optimal auf den PERI UP Gerüstbaukasten abgestimmt. Abb.: Peri

Ermittelt wurden die Richtzeitwerte jetzt im Rahmen einer unabhängigen Studie des Instituts für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau (izb): Im Wettbewerbsvergleich ist PERI UP nachweislich das Fassadengerüst mit den durchweg kürzesten Montagezeiten. Das wirft ein neues Licht auf die Wirtschaftlichkeit von Gerüstsystemen.

Verglichen wurden in der Studie längenorientierte Fassadeneinrüstungen unterschiedlicher Gerüsthersteller in Deutschland. Dabei bezogen die Experten des izb auch Gerüste mit unterschiedlichen Ausführungen wie beispielsweise Innenkonsolen, Innengeländer, Dachfang oder Innenecken und Treppen ein. Sämtliche Richtzeiten wurden unabhängig und unter realen Baustellenbedingungen ermittelt.

Das Ergebnis zeigt: PERI UP ist das schnellste Fassadengerüst der Studie, und zwar bei sämtlichen geprüften Bauweisen und Ausführungen. Bis zu 21 % schneller lassen sich die flexiblen Gerüstbauteile montieren – das spart im besten Fall einen ganzen Arbeitstag ein, bezogen auf eine übliche Fünf-Tage-Woche. Große Zeitvorteile zeigen sich dabei bei klassischen Fassadengerüsten ohne Ausführungen. Ebenfalls schneller ist das System von Peri aber auch bei Gerüstlösungen mit Ausführungen, was folgendes Beispiel zeigt: Bei einem Fassadengerüst mit 300 m² sowie einer Innenecke und Treppe werden mit dem Fassadengerüst aus dem PERI UP Gerüstbaukasten beispielsweise im Vergleich bis zu 6,6 Arbeitsstunden weniger benötigt.

Hinter den Ergebnissen steckt keine Zauberei, sondern langjährige Entwicklungsarbeit von Peri. Grundlage für den Erfolg ist der PERI UP Gerüstbaukasten: Die Logik, mit nur wenigen, schnell miteinander kombinierbaren Systembauteilen möglichst viele Gerüstsituationen abdecken zu können, führt zu durchdachten, einfachen Montageabläufen. "Stecken statt Schrauben" lautet das Prinzip – egal, ob beim Easystiel oder Easyrahmen. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie die vorlaufende Geländermontage verschlanken die Arbeitsabläufe zusätzlich und die leichten Bauteile ermöglichen ein ergonomisches, kraftsparendes Arbeiten.

Generell geht die Montage von Fassadengerüsten mit dem Original in der vorlaufenden Geländermontage mühelos und schnell von der Hand. Dafür sorgen die integrierten Gerüstknoten und Diagonalaufnahmen: Riegel, Konsolen und Diagonalen lassen sich nahezu ohne Werkzeug und kupplungsfrei anschließen. Die durchdachten Anschlussdetails an den Bauteilen helfen, Handgriffe zu sparen und den Zeitaufwand für Auf- und Abbau zu verringern. So ist die Befestigung der Gerüstriegel in den Knoten laut Peri denkbar einfach: Der sogenannte Gravity Lock von Peri sorgt dafür, dass die Keile des Riegels nur durch ihr Eigengewicht in die Aufnahme des Gerüstknotens fallen und den Riegel verschließen.

Dadurch können die Gerüstbauer die Riegel sogar aus gewisser Entfernung in den Gerüstknoten einhängen. Für die endgültige Sicherung ist nur noch ein kurzer Hammerschlag notwendig. Die in das Gerüstsystem integrierte vorlaufende Geländermontage gewährleistet laut Hersteller eine hohe Sicherheit schon während des Aufbaus auf der Baustelle: Die Gerüstbauer sind beim Betreten der nächsthöheren Gerüstlage durch das bereits montierte Geländer gesichert – ohne Zusatzaufwand. Gleiches gelte für die Geländermontage an der Gerüstinnenseite und Treppenaufgänge mit vorlaufendem Treppengeländer.

Mit dem PERI UP Fassadengerüst erfüllen Gerüstbaufirmen daher ganz ohne zusätzliche Bauteile die technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-1 und können im Regelaufbau auf eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) verzichten. Im Vergleich mit temporären Sicherheitslösungen, die extra gebaut und wieder entfernt werden müssen, ist das laut Peri ein großer Zeit- und Kostenvorteil. Im PERI UP System werden außerdem alle Beläge standardmäßig mit einer integrierten Abhebesicherung geliefert.