Verkehrsabsicherung mit "Drop & Pick"-Anhänger

Tönning (ABZ). – Nissen ist ein international führender Hersteller von Produkten zur Absicherung von Bau- und Arbeitsstellen im Straßenverkehr. Am Hauptsitz in Tönning entwickelt und produziert das Unternehmen innovative Lösungen vom optischen Leitsystem bis zur LED-Anwendung. Seit über 100 Jahren inhabergeführt, expandiert das Unternehmen weltweit. Der neue Anhänger "Drop & Pick" ist eine innovative Lösung auf dem Gebiet der mobilen Vorwarnung von Gefahrenstellen jeglicher Art. Der Anhänger bietet ein hohes Maß an Arbeitssicherheit, ist leicht in der Handhabung und spart Zeit und Kosten. Denn mit nur einer Person und einem Zugfahrzeug lässt sich eine komplette Vorwarnung oder eine Baustelle einrichten, eine weitere Person wird nicht benötigt! Ein Aussteigen des Fahrers beim Auf- und Abbau ist nicht notwendig, wodurch eine erhöhte Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Pro Anhänger sind bis zu drei frei wählbare Module möglich, entweder als LED-Tafeln u./o. bspw. "Zeichen 616". Alle Abläufe beim "Drop & Pick" sind voll automatisiert, so dass die Anzeigetafeln besonders schnell auf- bzw. abgebaut werden können.