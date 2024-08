Heco bietet auch im zweiten Halbjahr wieder vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten für Fachhändler, Planer und Anwender. Foto: Heco

Brandschutz ist ein sprichwörtlich brennendes Thema, nicht nur seit den Herausforderungen am Berliner Flughafen BER. In Hecos Online-Seminar erfahren Interessierte laut Anbieter alles Wissenswerte über den Einsatz von Multimonti-plus Schraubankern in Projekten mit hohen Brandschutzanforderungen (https://www.heco-schrauben.de/HECO-Akademie/Online-Seminare/Multi-monti-plus-Brandschutz).

Ob in Beton oder Mauerwerk – Heco bietet durch umfassende europäische technische Zulassungen und Brandschutzwiderstände sichere Lösungen. Praxisnah wird vermittelt. Die Heco Online-Seminare bieten eine bunte Themenvielfalt und ermöglichen es, bequem von überall aus teilzunehmen und Fachwissen vom Schreibtisch oder von zuhause aus zu vertiefen. Die interaktive Lernumgebung und praxisnahe Beispiele sorgen dafür, dass Teilnehmende ihr Befestigungs-Know-how erweitern. Derzeit stehen folgende Themen zur Auswahl: Heco-Topics-plus: Neue Entwicklungen, Holzbau Spezial: Schrauben für den konstruktiven Holzbau, Heco-Topix-plus: Dielenschraube, Multi-Monti-plus: Beton oder Mauerwerk.

Heco lädt auch im zweiten Halbjahr Fachhandelspartner und Fachbetriebe zu zweitägigen Inhouse-Schulungen ein, die einen umfassenden Überblick über Schraubenarten und deren Anwendungen bieten. Teilnehmer erleben die Theorie und Praxis in einem Werksrundgang und können die Produkte direkt im Labor testen. Die Schulungen beinhalten auch eine Besichtigung der Produktion und die Möglichkeit, mit der Heco-Calculation-Software 4.0 einfache Berechnungen für Projekte vorzunehmen. Termine für Inhouse-Schulungen: 23. September und 24. September 2024/21. Oktober und 22. Oktober 2024/25. November und 26. November 2024. Alle Seminartermine mit dem Link zum Anmeldeformular sind auf der Heco-Website zu finden: www.heco-schrauben.de/heco-akademie-schulungen-und-seminare.