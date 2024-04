Garching (ABZ). – Seit Kurzem gehört Zeppelin Rental dem Bundesverband Verkehrssicherheitstechnik (BVST) an und will seine Expertise aus der Baustellen- und Verkehrssicherung einbringen.

Das Fahrzeugdifferenzierungssystem wiegt und vermisst mit Hilfe von Drucksensoren und Scannern Fahrzeuge im fließenden Verkehr. Im Rahmen der Mitgliedschaft im BVST stellt Zeppelin Rental seine Verkehrslösung vor. Foto: Ulrik Eichentopf/action press

Der Vermiet- und Baulogistikdienstleister will im Rahmen seiner Mitgliedschaft den Fokus auf innovative und digitale Verkehrslösungen lenken. Gerrit Palm, Vorstandsvorsitzender des BVST, begrüßt Zeppelin Rental als neues Verbandsmitglied: "Ich freue mich sehr, dass mit Zeppelin Rental ein großer Player im Bereich temporäre Infrastruktur, Baulogistik und Vermietung unserem Bundesverband beigetreten ist."

"Die umfangreichen Erfahrungen von Zeppelin Rental in diversen Arbeitsfeldern rund um ein sicheres Straßen- und Wegenetz stellen ein erhebliches Mehr an Know-how für die Anliegen des BVST dar und werden unsere Arbeit, insbesondere im Bereich Brückenprävention, bereichern und für weitere Impulse für die Arbeit des Bundesverbandes sowie für ein Mehr an Verkehrssicherheit in Deutschland sorgen", sagt Gerrit Palm. Der BVST und Zeppelin Rental verfolgen die gleichen Ziele, so das Unternehmen: mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, weniger CO2-Emissionen und weniger Kosten dank einer sachgerechten Anwendung der Verkehrssicherheitstechnik.

"Wir sind stolz, dass wir seit Ende Januar auch Mitglied des BVST sind. In dem Verband werden wir in Zukunft eng mit Expertinnen und Experten aus Technik, Wissenschaft, Wirtschaft sowie Behörden zusammenarbeiten und unsere langjährige Erfahrung aus der Baustellen- und Verkehrssicherung teilen", sagt Stephan Bäumler, Geschäftsbereichsleiter Baustellen- und Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental. Die digitalen Verkehrslösungen wie das Fahrzeugdifferenzierungssystem oder die Wechselverkehrsführung von Zeppelin Rental stehen dabei im Fokus.