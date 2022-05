Lieferanten kündigen sich online für ein bestimmtes Zeitfenster an und erhalten einen individuellen Barcode, der separat gescannt wird. Foto: X21de – Reiner Freese

Wien/Österreich (ABZ). – Mit einer Fläche von 85 ha gehört das Nordbahnhofareal zu den größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebieten Wiens. Während die bauliche Entwicklung bereits auf mehr als zwei Dritteln des Areals abgeschlossen ist, sind die Arbeiten des Teilbereichs "Freie Mitte – Vielseitiger Rand" noch im vollen Gange. 5000 Wohnungen und 2500 Arbeitsplätze sollen bis 2026 entstehen.

Unterstützung bei dem Großprojekt bekommen die Bauherren von Zeppelin Rental Österreich.

Acht Baufelder, 21 Bauplätze und insgesamt acht Krane zeugen davon, dass auch das letzte Drittel des Nordbahnhofs bald in neuem Glanz erscheint. Vier Bauherren sind hierfür auf den Baufeldern aktiv – und das auf engstem Raum, weiß Julian Junker, Projektentwickler bei der Ersten Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Wien (EGW): "Wir bauen hier sehr dicht und hoch und müssen gleichzeitig die Natur schützen, welche direkt an die Baufelder grenzt." Denn der Name des Teilbereichs ist Programm. So beheimatet die "Freie Mitte" unter anderem geschützte Amphibienarten und muss deswegen genau eins bleiben: frei. Stellflächen für Container, Ladezonen, Verkehrswege, Baustraßen und Zufahrtspunkte müssen somit möglichst platzsparend erfolgen.

"Aufgrund der Komplexität des Projektes haben wir uns an Zeppelin Rental gewandt. Diese haben im Vorfeld ein Logistikkonzept entwickelt und übernehmen nicht nur die Zufahrtskontrolle sowie die Einhaltung des Naturschutzes, sondern auch das übergeordnete Baustellenmanagement. Es gibt einen zentralen Ansprechpartner für alle baulogistischen Belange – Magdy Salib", führt Junker aus.

Von der Kommunikation mit der Stadt Wien über die Gebietsbetreuungsstelle bis hin zu den Belangen der Anwohner: "Das Anrainermanagement ist uns besonders wichtig. Neben dem Austausch mit der Ombudsstelle führe ich deshalb regelmäßig Informationsabende und Rundgänge durch. Außerdem haben wir einen Naturlehrpfad mit der ökologischen Bauaufsicht entwickelt", erklärt Magdy Salib, Projektleiter bei Zeppelin Rental Österreich. Rund 270 m Bauzaun wurden hierfür mit 80 Planen, die über die geschützten Tier- und Pflanzenarten informieren, ausgestattet.

Neben dem Baustellenmanagement fallen auch die Koordinierung der Zufahrt und die Sauberhaltung der öffentlichen Straßen in den Verantwortungsbereich von Zeppelin Rental Österreich. So verhindert eine Reifenwaschanlage vor der Ausfahrtsschranke, dass Lkw die angrenzenden Straßen verschmutzen. Die Herausforderung liegt jedoch in der Zufahrtskontrolle.