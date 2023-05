Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Komatsu Europe stellt die neuen Minibagger PC17R-5 und PC20R-5 mit regulärem Heck und Motor gemäß EU Stufe V vor. Die Neuzugänge im ständig wachsenden Maschinensortiment von Komatsu wurden im September auf der GaLaBau in Nürnberg und im Oktober auf der bauma 2022 in München präsentiert.

Die neuen Komatsu-Maschinen bieten laut Hersteller eine ergonomische und intuitive Arbeitsumgebung, eine unerreichte Hubleistung, eine riesige, luxuriöse Kabine mit erstklassigem Fahrerkomfort, überarbeitete Ketten, die mühelos über jeden Untergrund gleiten, einen obenliegenden Hubzylinder (PC20MR-5) für überragende Grabkraft, einfache Wartungs- und Servicearbeiten sowie verschiedene serienmäßige Sicherheitsfunktionen. Die beiden Minibagger können nach Angaben von Komatsu außerdem mit Sonderausrüstungen an die Anforderungen jedes Kunden angepasst werden.



Simone Reddi, Produktmanager für Minibagger bei Komatsu Europe: "Die neuen R-5-Bagger konzentrieren die Qualität und Leistung der großen Komatsu-Baumaschinen in einem kleineren Paket. Mit ihrem unverwechselbaren Design werden sie auf jeder Baustelle in Europa auffallen. Der PC17R-5 und der PC20R-5 sind zwei überzeugende Modelle, die speziell für dieses so wichtige Segment entwickelt wurden, das hohe Leistung und einfachen Transport erfordert."