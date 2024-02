Die neue Wildkrautbürste AS 60 WeedHex von AS-Motor eignet sich laut Hersteller sowohl für die Reinigung großer Flächen als auch für den Einsatz auf beengten und unebenen Flächen. Foto: AriensCo

Die AS 60 WeedHex wurde entsprechend den Anforderungen von Bauhöfen und Dienstleistern entwickelt und ist daher vielseitig einsetzbar, verspricht der Hersteller. Aufgrund ihrer Arbeitsbreite eignet sie sich zum Reinigen großer Flächen. Die kompakte Bauweise ermögliche aber auch den Einsatz auf beengten und unebenen Flächen im öffentlichen Raum sowie entlang von Mauern und Bordsteinen. Dafür kann die Bürste seitlich verstellt werden und arbeitet so noch besser in Fugen oder Spalten.



Über ein mechanisches Reduktionsgetriebe an der Bürste wird das Drehmoment vervielfacht. Dies erlaubt es die Bürsten-Drehzahl auf nur 190 U/min zu reduzieren. Die niedrige Bürstendrehzahl sichert lange Bürstenstandzeiten und garantiere geringes Steinschlagrisiko. Die Bürste kommt daher serienmäßig ohne Schutztuch aus, betont das Unternehmen. Optional ist ein verstellbares Schutztuch erhältlich, welches das Kehrgut in einem Schwad zusammenhält und das nachfolgende Zusammenkehren erleichtert. Ein Metallring um den Bürstenträger verhindert das Anschlagen der Bürsten an Ecken, Kanten und Hindernissen. Mittels einer Messerkupplung kann der Bürstenkopf auch bei laufendem Motor an- oder ausgeschaltet werden.

Die gleichmäßige Gewichtsverteilung der AS 60 WeedHex erleichtert das Schieben der Maschine, die auch Treppenstufen und Absätze überwindet. Die AS 60 WeedHex ist ab sofort bestellbar und wird ab Mai 2024 ausgeliefert.

AS-Motor ist eine Marke der Ariens Company (AriensCo). Das Mehrmarken-Unternehmen mit Sitz in Brillion, Wisconsin, USA, ist Partner in den Kernsegmenten Hochgras mähen, Rasenpflege und Schnee räumen.

Am deutschen Produktionsstandort in Bühlertann entwickelt und produziert AS-Motor seit 1959 motorisierte Spezialgeräte für die Garten- und Landschaftspflege. Das schwäbische Traditionsunternehmen beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter und fertigt den Großteil der Komponenten selbst.