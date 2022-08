Tübingen (ABZ). – Im Team der Scholpp Kran- & Transport GmbH wird Unternehmensangaben zufolge aus Prinzip nichts auf die lange Bank geschoben – deshalb vergingen nur wenige Tage, bis der neu erworbene Tadano AC 7.450-1 seine Einsatz-Premiere hatte: Am Sindelfinger Bahnhof in Tübingen sollte er die stählerne Fußgängerbrücke "Daimlersteg" ausheben, die einem neuen Mobilitätskonzept an diesem Knotenpunkt weichen muss.

V. l.: Jens Ennen (CEO Tadano Faun GmbH & Tadano Demag GmbH), Martin Scholpp (Geschäftsführer Scholpp), Stephan Burkhardt (Niederlassungsleiter Scholpp) und Michael Zieger (Vertriebsgebietsleiter Tadano) zeigen sich nach eigenem Bekunden sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit des Tadano 7-Achser. Foto: Tadano

Und anschließend ging es für den Sieben-Achser direkt zur nächsten Baustelle in Tübingen, wo er bei einem siebenwöchigen Dauereinsatz seine Steher-Qualitäten unter Beweis stellen musste. Bei beiden Einsätzen zeigte der 7-Achser von Tadano die ganze Bandbreite seiner Einsatzmöglichkeiten und Fähigkeiten.

Weitere Bestellungen

Bei Scholpp ist man offensichtlich auf den Geschmack gekommen und setzt aktuell verstärkt auf die Krane von Tadano: Neben dem bereits ausgelieferten AC 7.450-1 hat man mit vier Tadano AC 4.080-1 und einem AC 3.045 City samt optionalem E-Pack noch weitere Bestellungen bei Tadano offen, heißt es von Unternehmensseite.

"Beim AC 4.080-1 hat uns das Gesamtkonzept überzeugt: Dieser Kran verbindet dank seiner kompakten Bauweise die Wendigkeit eines 70-Tonners mit der Hubkraft eines 90-Tonners. Und über die Vorzüge des unschlagbaren AC 3.045 City bei Hallen- und Stadteinsätzen muss man sowieso kein Wort mehr verlieren", führt Geschäftsführer Martin Scholpp aus, der aus seinem Vertrauen in die Marke Tadano keinen Hehl macht.

Den neuen AC 7.450-1 hat er übrigens gemeinsam mit seinem Prokuristen und Stuttgarter Regionalleiter Stephan Burkhardt an deren Niederlassung in Leonberg persönlich übernommen. Übergeben wurde der neue Kran von Tadano Geschäftsführer Jens Ennen und Sales Manager Michael Zieger.

Für den mit der Übernahme des Tadano 7-Achsers verbundenen Markenwechsel in der Scholpp-Flotte sprechen aus Sicht von Stephan Burkhardt gute Gründe:

"Der AC 7.450-1 ist einfach der stärkste Kran seiner Klasse – und das trotz seiner überaus kompakten Bauweise, die auf den immer enger werdenden Baustellen vor allem in Städten einen entscheidenden Vorteil darstellt", begeistert er sich für den "Neuen" aus Zweibrücken. Aber auch sonst kann der AC 7.450-1 bei den Stuttgarter Kran-Profis punkten – zum Beispiel in Sachen Flexibilität:

Das gilt im Übrigen auch für den Transformations-Prozess zu OneTadano, den Martin Scholpp und er positiv bewerten: "Diese Neuorganisation sorgt zur richtigen Zeit für frische Impulse im Tadano Kran-Portfolio – der AC 7.450-1 ist mit seinen zahlreichen Innovationen wie dem Surround View oder dem deutlich weiterentwickelten Seitlichen Superlift ein gutes Beispiel dafür. Kein Wunder, dass er sich zu einem Bestseller entwickelt, auf den auch wir natürlich nicht verzichten können", sind sich beide einig.

Große Leistungsstärke

Nach so viel Vorschuss-Lorbeeren blickte man dem Ersteinsatz des AC 7.450-1 bei Scholpp selbstredend mit hohen Erwartungen entgegen. Und hier konnte das neue Modell seine Leistungsstärke gleich unter Beweis stellen: Mit 130 t Gegenwicht gerüstet sollte er in einem Nachteinsatz den 45 t schweren "Daimlersteg" am Sindelfinger Bahnhof bei einer Ausladung von 18,5 m ausheben, seitlich schwenken und am Boden ablegen. "Im Nachhinein betrachtet eine leichte Übung für unseren AC 7.450-1, der damit Platz für das neue Mobilitätskonzept an dieser Stelle geschaffen hat", berichtet Kranfahrer Oliver Busch.

Eine ungleich größere Herausforderung erwartete den Tadano 7-Achser jedoch schon kurze Zeit später bei seinem zweiten Einsatz, der ihn auf eine weitere Baustelle in Tübingen führte – und auch dort wartete ein Brücken-Projekt auf ihn. Allerdings in einer ganz anderen Dimension. "Hier mussten wir insgesamt 60 Fundamenthübe für den Neubau einer Radweg-Brücke durchführen", berichtet Frank Wolber, Verkaufsleiter Großkrane in der Scholpp Niederlassung Leonberg. Für diesen Einsatz brauchte das Team einen Kran, der vor allen Dingen zwei Voraussetzungen erfüllen musste:

Eine ordentliche Leistungsstärke gepaart mit einer kompakten Konstruktion. Denn bei diesem Job ging es darum, die neun Tonnen schweren Brücken-Fundament in einem beachtlichen Arbeitsradius von 60 m zu heben – und das auf einer sehr engen Baustelle.

Reibungsloser Ablauf

Die Anfahrt selbst war keine große Sache: In nur einer Stunde erreichte der AC 7.450-1 in Begleitung von vier Transport-Lkws die Baustelle. Dort ist es dem fünfköpfigen Scholpp-Team trotz der knappen Platzverhältnisse gelungen, den AC 7.450-1 in gerade einmal vier Stunden hubfertig zu rüsten.

"Hierbei kam uns die montagefreundliche Konstruktion dieses Krans sehr entgegen", unterstreicht Frank Wolber.

Für die nun anstehenden Hübe wählte das Team eine SSL-Konfiguration mit 70 m Auslegerlänge, 150 t Gegengewicht und dreifacher Einscherung bei voll ausgefahrener Abstützung.

Vor allem das neue Konstruktionskonzept für den Seitlichen Superlift erwies sich bei diesem Job als entscheidender Vorteil: Hierbei sind die Superlift-Arme ganz vorne am Kopf angebaut, sodass diese deutlich länger ausfallen und damit für höhere Traglasten gut sind. Hinsichtlich der Traglasten erweist sich der AC 7.450-1 daher im Vergleich zu anderen Sieben-Achsern als deutlich überlegen. "Neun Tonnen bei einer Ausladung von 60 Metern zu heben, ist für einen Sieben-Achser wirklich eine enorme Leistung – und es wäre sogar noch mehr drin gewesen", zeigt sich Frank Wolber beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des AC 7.450-1, der sich während seines sechswöchigen Einsatzes auf der Baustelle keine Blöße gab.

Positives Fazit

Entsprechend positiv fällt seine Bilanz nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts aus: "Seine Steher-Qualitäten hat der Tadao AC 7.450-1 bei diesem siebenwöchigen Dauereinsatz auf jeden Fall bewiesen – etwas anderes haben wir übrigens auch nicht erwartet", resümiert Wolber. Die Scholpp Kran & Transport GmbH führt mit ihren 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Jahr mehr als 10.000 Kran- und Transport-Einsätze, sowie Maschinenumzüge durch. Dabei kann das Unternehmen auf einen modernen Fuhrpark mit 279 zugelassenen Fahrzeugen – darunter 72 Krane – zurückgreifen, die sich auf sechs Niederlassungen verteilen.