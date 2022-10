Wien/Österreich (ABZ). – Nach Stopps in Kopenhagen, Rotterdam und Paris macht das Fachevent architect@work im Herbst Halt in Österreich: Am 12. und 13. Oktober verwandelt sich die Wiener Stadthalle in einen großen Lounge-Bereich, in dem sich Architekten und Planer über neue Trends und Innovationen aus der Branche austauschen und Unternehmen ihre neuesten Produkte vorstellen. Mit dabei ist auch Assa Abloy Austria.