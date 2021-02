Moers (ABZ). – Hans-Georg Krause ist ein Tüftler und Techniker. Der Inhaber des Abschlepp- und Bergungsdienstes Krause GmbH aus Moers bietet neben den Krandiensten eigenentwickelte Hilfsmittel zum sicheren Fahrzeughub an. Für den Technikenthusiasten war klar, dass sein neuer Kran nur ein Tadano sein kann.

Die Krause GmbH ist ein klassischer Kombibetrieb aus Kfz-Werkstatt und Bergungsdienst. Seit mehr als 35 Jahren sind Firmengründer Hans-Georg Krause und sein inzwischen achtköpfiges Team zur Stelle, wenn Schlepper, Busse und Gespanne am Niederrhein verunfallen. Dabei werden für einen erfolgreichen Hub keine Mühen gescheut. Der gelernte Kfz-Meister Krause legt größten Wert auf fachgerechtes Vorgehen mit aufwendigster Technik.

Um große Nutzfahrzeuge wieder auf die Reifen zu heben, hat Krause eine spezielle Anschlaglösung entwickelt, die er unter dem Namen Krause-System vertreibt. Hans-Georg Krause ist nach eigener Aussage ein absoluter Kran- und Bergungsexperte. Und als solcher war für ihn klar, dass die nächste Erweiterung seines Fuhrparks nur aus dem Hause Tadano kommen konnte: "Die Tadano-Krane sind für mich hervorragende Ingenieurskunst. Die Technik ist unglaublich robust, die Bedienung des Krans ist spielend einfach. Diese Kombination begeistert mich einfach und macht mir Spaß. Für mich kam bei der Neuanschaffung nur Tadano infrage. Zu unseren Anforderungen passend haben wir uns für einen 4-Achser mit 100 t Traglast entschieden – übrigens der erste Neukran, den wir seit Firmengründung anschaffen."

Der ATF 100G-4 bringt laut Tadano gleich mehrere Vorteile mit sich, von denen auch der Abschleppdienst aus Moers profitiere. Der Mobilkran ist mit seinen rund 13 m Länge und 2,75 m Breite sehr kompakt und kann damit selbst bei beengten Verhältnissen zum Einsatz kommen. Gleichermaßen ist der 100er sehr flexibel und somit attraktiv für den Bergungsdienst: Durch seine insgesamt zwölf Gegengewichtsvarianten können viele Kombinationen an Zusatzausrüstung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Achslasten auf dem Kran mitgeführt werden. Ob 7,6 t Gegengewicht ohne Spitze oder 6 t Gegengewicht mit einer 18 m Doppelklappspitze, beides ist innerhalb einer maximalen Achslast von 12 t kein Problem für den ATF 100G-4.

Darüber hinaus ist der 100er hinsichtlich Zulassungen und Genehmigungen für den Abschleppbetrieb sehr flexibel – ein absolutes Plus für die Krause GmbH. Seinen ersten Einsatz hatte der neue ATF 100G-4 von Tadano jedoch in seinem Kerngeschäft. Ein 14-Tonnen-Bagger musste aus einer Baugrube geborgen werden. Ein Job, bei dem der Kran seine Kompaktheit und Stärke gleich ausspielen konnte, denn der Unfallort lag mitten in einem Wohngebiet. Die schmale Zufahrtsstraße stellte für den 4-Achser keine Herausforderung dar. Nachdem die richtigen Anschlagpunkte gefunden waren, konnte der Tadano das Unfallfahrzeug über einen Radius von 12 m heben und bergen.