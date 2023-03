Ist Ihnen das Spiel "The last of us" ein Begriff, das kürzlich als US-Serie verfilmt wurde und nun über den Streaming-Anbieter WOW (ehemals Sky) ausgespielt wird? Falls das nicht der Fall ist, kläre ich Sie in dieser Hinsicht kurz auf: Menschen haben sich in einem fiktiven Szenario mit dem Pilz Ophiocordyceps unilateralis infiziert, der sie zu Zombies mutieren lässt, die dann keine Kontrolle mehr über sich selbst haben. Ihr Ziel ist es nach einer Infektion nur noch, andere zu beißen und sie damit ebenfalls anzustecken – soweit so klassisch. Der Clou liegt darin, dass es diesen parasitären Pilz wirklich gibt, von dem dort die Rede ist. Allerdings befällt dieser nur wirbellose Tiere. Dementsprechend sind wir als Wesen, die in der Tat über Wirbelkörper verfügen, fein raus. Schwierig wird es dann aber vielleicht doch für jene Exemplare unserer Gattung, denen jedwedes Rückgrat fehlt . . . jb

