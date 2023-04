Christoph Deuter (Leitung Böcker Vertrieb Deutschland, l.) und Heiner Lüschen (Böcker Vertrieb Nord, r.) übergaben die neuen Anhängerkrane an Daniel Janssen (geschäftsführender Gesellschafter Hüffermann Gruppe, 3. v. l.) und Christian Bollien (Leitung Service & Montage Hüffermann Gruppe, 2. v. l.). Foto: Böcker Maschinenwerke

Ob für die Glasmontage, den Hallenbau oder Dachdeckerarbeiten, die Kunden von Hüffermann können zukünftig aus einem noch größeren Angebot für ihre Baustelle wählen. Die beiden neuen Anhängerkrane der Bezeichnung AHK 36 erreichen mit ihrem modernen Mastsystem Ausfahrlängen von bis zu 36 m und heben Lasten bis zu 2400 kg teilt der Hersteller mit.

Aufgebaut auf einem Tandemfahrgestell und mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t gelangen sie mit einem Pkw an jeden Einsatzort. Durch Selbstfahrantrieb, Multiflex-Abstützung mit bis zu 256 verschiedenen Stützenstellungen, vollvariabler Stützensteuerung, Autonivellierung sowie automatischer Abbaufunktion können Nutzer sie schnell und platzsparend auf- und abbauen. Die schwenk- und klappbaren Stützen lassen sich nicht nur optimal zur Last positionieren, sie können auch an Hindernissen vorbei oder darüber hinweg geschwenkt werden.

Die Anhängerkrane bieten nicht nur starke Leistungswerte – mit Personensicherungsmodus und Hakenkamera erweitern sich zudem die Einsatzmöglichkeiten für Mietkunden. Im Personensicherungsmodus können die Krane auch für die Absturzsicherung eingesetzt werden. Innerhalb eines Aktionsradius ist die Person über ein Drahtseil und ein Sicherungsgerät mit dem Lasthaken verbunden. Weitere kostenintensive Sicherungsmaßnahmen und -bauten, wie etwa Gerüste, entfallen.

Im Kranbetrieb behält der Bediener mit der Hakenkamera auch schwer einsehbare Bereiche gut im Blick und kann die angeschlagene Last sicher und präzise bewegen. Die Kamera an der Mastspitze überträgt das Bild auf das Farbdisplay der Funksteuerung und vergrößert den sichtbaren Arbeitsbereich.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Hüffermann Gruppe, Daniel Janssen, freut sich über die Verstärkung seiner Mietflotte und resümiert

"Wir sind von der Qualität und Zuverlässigkeit der Krane aus dem Hause Böcker überzeugt. Die beiden Neuzugänge werden bei uns nicht die letzten bleiben. Für dieses Jahr sind fünf weitere Anhängerkrane für unsere Mietkunden in ganz Europa bestellt."