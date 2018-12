Münster (ABZ). – Seit November dieses Jahres ist nun auch das gesamte Metalldecken- und Streckmetalldeckensortiment von Armstrong Cradle-to-Cradle in Silber zertifiziert. Zuvor hatte der Hersteller bereits eine entsprechende Auszeichnung für seine Unterkonstruktionen (in Silber) und sein Mineral-Akustikplattensortiment „Ultima“ (in Bronze) und „Perla“ (in Bronze) erhalten.

Esther van den Broek vom Armstrong Kundenservice freut sich: „Das langjährige Engagement unseres Unternehmens in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat sich gelohnt. Derzeit sind wir weltweit der einzige Anbieter, der insbesondere auch für Green Buildings ein komplettes Cradle-to-Cradle-Programm für Akustikdecken und deren Unterkonstruktionen anbieten kann. Ganz gleich, ob aus Mineral oder Metall. Wir begrüßen sehr, dass Architekten und Planer unsere Anstrengungen in Bezug auf nachhaltige Produkte verstärkt wahrnehmen können.“

Seit mehreren Jahren ist Armstrong zudem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Darüber hinaus unterstützt Armstrong seit vielen Jahren die Green-Building-Rating-Systeme LEED („Leadership in Energy and Environmental Design“) und das britische Bewertungssystem BREEAM („Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology“). 2004 entwickelte das Unternehmen als erster Deckenhersteller ein Recyclingprogramm für alte Deckenplatten und Reststücke von neuen Platten. Bis heute hat der Hersteller etwa 750000 m2 Decken recycelt. Dies entspricht etwa 2625 t Material, das nicht zur Deponie gefahren werden musste. Eine Tonne eingespartes Recyclingmaterial entspricht dem eingesparten Ausstoß von ca. 456 kg des Treibhausgases CO 2 .

Metalldeckensysteme gelten als sehr langlebig und pflegeleicht. Sie erzielen hohe Schallabsorptionsgrade bis hin zum Alpha-Wert von 1.0 („Höchst absorbierend“). Ferner lassen sich Metalldeckenplatten in vielen unterschiedlichen Designs lochen bzw. perforieren, wodurch interessante Decken-Designs, auch individuell entwickelte, realisierbar werden.