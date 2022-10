Autozulieferer Borgers meldet Insolvenz an

Bocholt (ABZ). – Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Borgers SE & Co. KGaA hat nach eigenen Angaben ein Regelinsolvenzverfahren beantragt angemeldet. Borgers mit Sitz in Bocholt ist Hersteller für textile Bauteile in Fahrzeugen. Die Gruppe besteht aus der Borgers SE & Co. KGaA als Holdinggesellschaft sowie operativ tätigen Gesellschaften in Europa, China und den USA. Die Traditionsfirma stellt Dämpfungen, Verkleidungen und Isolationen für Autos her. Autozulieferer hätten zuletzt weltweit unter Druck gestanden. Hohe Energie- und Rohstoffkosten sorgten zusätzlich für Belastungen. Firmenangaben zufolge hatte die Borgers-Gruppe Ende 2020 noch 6166 Vollzeitkräfte. Der Umsatz war 2020 gegenüber dem Vorjahr um 204 Millionen auf 660 Millionen Euro gesunken.

