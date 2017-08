Bahn investiert vier Milliarden Euro im Norden

Kiel (dpa). - Die Deutsche Bahn will im Norden in den kommenden sechs Jahren mehr als 4 Mrd. Euro in ihre Infrastruktur investieren. Das berichten die Kieler Nachrichten. Für das kostspieligste Großprojekt, die Fehmarnbelt-Anbindung per Schiene, sind demnach 2,2 Mrd. Euro vorgesehen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf die DB Netz. Die Bedeutung des Projektes werde “vor Ort reichlich unterschätzt”, mahnt Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) dem Bericht zufolge. “Es gibt sicherlich Probleme und Belastungen entlang der Bahnstrecke, aber man muss die gesamte Bedeutung einer Fehmarnbelt-Querung sehen.” Neben der Fehmarnbelt-Anbindung stehen weitere Baumaßnahmen im Fokus: die Verlegung des Fernbahnhofs Altona (Investitionsvolumen 360 Mio. Euro), der Ausbau der S4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe (950 Mio.) sowie der Ausbau der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven (875 Mio.).