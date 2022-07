Seit April produziert Webasto sein erstes eigenes Batteriesystem für Pkw. FOTO: WEBASTO

Webasto hat sich nach eigenen Angaben erfolgreich im Markt für die Elektromobilität etabliert. Vor allem das Geschäft mit Batterien nehme immer mehr Fahrt auf. Auf der Battery Show Europe in Stuttgart konnten sich Besucher am Stand des Top-100-Automobilzulieferers über das Produktportfolio informieren. Unter anderem war dort ein Exponat der ersten Pkw-Batterie von Webasto zu sehen. Diese wird seit April 2022 im neuen Batteriewerk in Dangjin, Südkorea, gefertigt. Die Pkw-Batterie für den Kunden Hyundai-Kia Motors Corporation (HKMC) gibt laut Hersteller es in zwei verschiedenen Varianten, nämlich in der Long-Range-Version mit einer Leistung von 68,7 Kilowattstunden und in einer Basisversion mit 50,9 Kilowattstunden.

Auf neuen Standard setzen

Auch die Standardbatterie für Nutzfahrzeuge war auf der Messe zu sehen. Produziert wird diese im Technologiewerk am deutschen Standort Schierling. Mehr als 20 Kunden setzen mittlerweile auf das Standardbatteriesystem, das die Preisvorteile eines skalierbaren Massenprodukts mit der Passgenauigkeit einer individuellen Lösung kombiniert, teilt Webasto mi. Je nach Konfiguration lasse es sich sowohl in einem 400- als auch in einem 800-Volt-System betreiben. Seine robuste Bauweise mache die Standardbatterie auch für den Einsatz in Baumaschinen interessant.

Die Dieselfahrzeuge haben in der Regel einen sehr hohen Kraftstoffverbrauch, weshalb auch in diesem Segment künftig vermehrt batterieelektrische Modelle zum Einsatz kommen beziehungsweise Fahrzeuge teilelektrifiziert werden, vermutet das Unternehmen. Webasto hat sich zuletzt unter anderem mit dem niederländischen Start-up E.C.E. zusammengetan und erste Bagger für den elektrischen Betrieb umgerüstet.

Als Schnittstelle zwischen Standardbatteriesystem und Fahrzeug bietet Webasto neben der Vehicle Interface Box (VIB), die unter anderem die elektrische Verschaltung der Batteriesysteme übernimmt, ab sofort auch das Vehicle Interface Gateway (VIG) an. Damit lassen sich laut Hersteller in einem 400-Volt-System bis zu neun und einem 800-Volt-System bis zu 18 Akkupakete mit einer Gesamtkapazität von bis zu 630 Kilowattstunden ansteuern. Dank seiner kompakten Bauweise ist es auch für Fahrzeuge mit kleinerem Bauraum geeignet. "Unsere Kunden sollen ihr Batteriesystem möglichst flexibel gestalten können. Das VIG bietet gerade im Hinblick auf Platz und Leistung noch mehr Möglichkeiten, die jeweiligen Anforderungen zu bedienen", sagt Sebastian Fuchs, Product Manager Batteries bei Webasto. Neben den Batteriesystemen zeigte Webasto auf der Battery Show auch die Ladestation Webasto Next, die intelligentes und effizientes Laden von elektrischen Fahrzeugen im privaten und gewerblichen Umfeld mit bis zu 22 Kilowatt ermöglichen soll.

Großzügig investiert

Die massiven Investitionen in die E-Mobilität und der eingeschlagene Transformationskurs beginnen sich für Webasto auszuzahlen: Neben zwei großvolumigen Projekten für Hyundai-Kia hat der Zulieferer eigenen Angaben zufolge zu Beginn des Jahres den ersten Batterieauftrag eines deutschen Herstellers erhalten.

Zur Realisierung werde ein zusätzliches Werk in Europa entstehen. Insgesamt hätten alleine die jüngsten beiden Batterieaufträge ein Volumen von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Auftragseingang im Bereich E-Mobilität in den ersten drei Monaten 2022 übertrifft nach Aussage des Unternehmens damit erstmals den des etablierten Kerngeschäfts mit Dächern sowie Heiz- und Kühllösungen.