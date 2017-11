Baubeginn für Berliner Tangentialverbindung Ost frühestens 2021

Berlin (dpa). - Mit dem Bau des letzten Teils der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) zur besseren Anbindung der östlichen Berliner Stadtbezirke an das Fernstraßennetz ist frühestens 2021 zu rechnen. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Verkehr auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Gräff hervor. Demnach soll der beabsichtigte Trassenverlauf im kommenden Jahr vorgestellt werden. Dann würden weitere Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben. Das Planfeststellungsverfahren könne frühestens Ende 2019 eingeleitet werden, hieß es weiter. Von dessen Verlauf hänge der Termin für den Baubeginn ab. Gräff beklagte, dass sich der Lückenschluss zwischen der Märkischen Allee im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und der Straße An der Wuhlheide im Bezirk Treptow-Köpenick weiter verzögere. Offensichtlich werde die Straßenplanung durch den geplanten Bau eines parallel verlaufenden Radschnellwegs „gebremst“. Das sei nicht nachvollziehbar. „Die TVO ist nicht nur als Ortsumfahrung für die von Lärm und Staub geplagten Bürger von Biesdorf und den angrenzenden Ortsteilen, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung des nordöstlichen und östlichen Teil Berlins von Ahrensfelde bis nach Adlershof von fundamentaler Bedeutung“, so der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, der auch seinen Wahlkreis vor Ort hat.