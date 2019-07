Baugenehmigungen in Deutschland rückläufig

Wiesbaden (dpa). - Trotz der großen Nachfrage nach Immobilien sind in Deutschland in den ersten fünf Monaten 2019 erneut weniger Wohnungen bewilligt worden. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, gab es von Januar bis Mai für den Bau von 136 257 Wohnungen in Deutschland grünes Licht. Das sind 2,4 % oder 3329 Genehmigungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Statistik umfasst Genehmigungen sowohl für Neubauten als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Bereits im ersten Quartal war die Zahl der Bewilligungen etwas zurückgegangen.