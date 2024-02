Planfred wendet sich an diejenigen, die bei einem Bauprojekt den Überblick über Pläne, Dokumente und To-Dos behalten wollen. Foto: Planfred

Planfred durch die intuitive Oberfläche sehr einfach zu bedienen und daher auch für neue Projektbeteiligte sofort einsetzbar, so das Unternehmen. Durch die Vielzahl an Funktionen ist Planfred ein mächtiges Werkzeug, das seine Kunden effektiv im Planungs- und Baumanagement einsetzen.



"Planfred ist als wichtige Hilfe in unserem Büro nicht mehr wegzudenken; in der Verteilung und Dokumentation all dessen, was für die Verwirklichung eines Projektes benötigt wird", sagt Architekt Benedict Marginter von Marginter Architekten. Bei Planfred gibt es keine versteckten Zusatzkosten, verspricht der Entwickler. Ein Preis für alle Projekte und beliebig viele Beteiligte und Administratoren.