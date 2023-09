Koblenz (ABZ). – Wenn es hart auf hart in der Grube kommt und es anspruchsvolle Steigungen im Baustofftransport zu bewältigen gilt, braucht es Leistungsstärke und Robustheit. Erstmalig startet Scania Deutschland Österreich gemeinsam mit Polen, UK und Benelux eine Marketingkampagne.

Mit dem Super Antriebsstrang legt der Scania XT bei härtestem Terrain laut Hersteller nochmal eine Schippe an Leistung obendrauf. Der Scania XT lasse sich individuell auf alle Bedürfnisse zuschneiden und sei noch dazu mit widerstandsfähigen Features ausgestattet. So bieten Stoßfänger aus Stahl Schutz und reduzieren kostspielige Fahrzeugreparaturen. Zudem ist die Baureihe XT mit Scheinwerferprotektoren und robusten Spiegeln, die eine kratzfeste Oberfläche bieten, ausgestattet. Foto: Scania

Mit der MUDRUNNER-Kampagne stellt Scania nach eigenen Angaben unter Beweis, dass es sich bei der Baureihe XT nicht nur um ein Baufahrzeug handelt. Wo andere Lkw längst kehrtgemacht haben, fährt der Scania XT laut Hersteller weiter und meistert die härtesten Terrains und Herausforderungen. Mit dem Extra an Robustheit ist er speziell für die Anforderungen und Bedingungen abseits befestigter Straßen geeignet. Im schwierigsten Gelände fühlt sich der XT erst so richtig wohl und legt mit seinem Super Antriebsstrang nochmal eine Schippe an Leistung obendrauf.

Mit ihrem für Scania-Motoren typischen Verhältnis von Drehmoment zu Leistung ist die Baufahrzeugreihe für jede Aufgabe gerüstet und bleibt dabei kraftstoffsparend. Der Scania XT lässt sich individuell auf alle Bedürfnisse zuschneiden und ist noch dazu mit widerstandsfähigen Features ausgestattet, erklärt der Hersteller. So bieten Stoßfänger aus Stahl einen ausgezeichneten Schutz und reduzieren kostspielige Fahrzeugreparaturen.

Die Baureihe XT ist mit Scheinwerferprotektoren und robusten Spiegeln, die eine kratzfeste Oberfläche bieten, ausgestattet. Fotos: Scania

Zudem ist die Baureihe XT mit Scheinwerferprotektoren und robusten Spiegeln, die eine unverwüstliche und kratzfeste Oberfläche bieten, ausgestattet. Die Abschleppvorrichtung an der Vorderseite ist auf 40 t Anhängelast ausgelegt und ist damit die stärkste auf dem Markt. Der hohe Lufteinlass versorgt den Motor mit sauberer Luft, damit ist der XT für Einsätze in staubiger Umgebung geeignet. Die ausklappbare Trittstufe ermöglicht dem Fahrer ein zeiteffizientes Arbeiten. Mühelos kann er die Fracht und den Aufbau überprüfen, ohne zunächst nach unten klettern zu müssen.

Zudem ist die Sitzposition auf Fahrten für Baustellen abgestimmt und ermöglicht so eine bessere Rundumsicht. In Partnerschaft produziert Scania mit ausgewählten Aufbauherstellern betriebsfertige Komplettfahrzeuge im Baugewerbe. Das Scania Fahrgestell G 450 B6x4HZ mit Meiller Dreiseitenkipper D316 steht komplett aufgebaut und kurzfristig zur Verfügung.