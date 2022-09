Baustoffhersteller plant Webinarreihe

Detmold (ABZ). – Der Systembaustoffhersteller Schomburg hat kürzlich sein neues Web-Seminarprogramm herausgegeben. Am 20. September leitet die Veranstaltung "Schwimmbäder sicher abdichten" die Reihe ein. Es folgen das Webinar "Mängel in der Badsanierung – Ursache und Vermeidung" am 27. September, "Die nachträgliche Kellerabdichtung – Methoden und Verfahren" am 18. Oktober, "Sockelabdichtung und bodentiefe Elemente" am 8. November, "Fugenmörtel auswählen und verarbeiten" am 22. November sowie "Linienentwässerung in Dusche und Bad – Richtig abdichten und Mängel vermeiden" am 6. Dezember. Das Ende der Reihe bildet die einzige Präsenzveranstaltung der Reihe. Unter dem Titel "Bodentiefe Fenster und Türen – Richtig abdichten und Schäden vermeiden" erfahren Teilnehmer am 8. Dezember bei dem Praxis-Workshop in Detmold, worauf bei der Planung barrierefreier Zugänge zu achten ist und welche Abdichtungssysteme dafür geeignet sind.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Fortbildungen und Seminare bestellen