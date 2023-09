Wandlitz (ABZ). – Noch mehr Kundinnen und Kunden von Cemex können sich laut Unternehmen ihren Transportbeton künftig ohne Abgasemissionen und umweltfreundlich auf die Baustelle liefern lassen: Am 1. September 2023 hat das Baustoffunternehmen Cemex am Standort des Baumaschinenherstellers Putzmeister im brandenburgischen Wandlitz zwei vollelektrische iONTRON Fahrmischer entgegengenommen.

Fahrer Mariusz Bentkowski (Cemex, v. l.), Kevin Klatt (Putzmeister), Marcel Busch (Director Materials Germany) und Christian Tempelhagen (Cemex) bei der Schlüsselübergabe für die neuen iONTRON Fahrmischer. Foto: Mehdi Bahmed – Concept Photography Berlin

Die zwei Fahrzeuge sind die ersten des Herstellers Putzmeister im gesamten Unternehmen Cemex. Sie werden in den Transportbetonwerken Spandau und Hohenschönhausen zum Einsatz kommen.

"Wir reduzieren Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette und der Transport spielt hierbei eine wichtige Rolle. So investieren wir an unseren Standorten in ganz Deutschland in die Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte", erklärt Marcel Busch, Director Materials von Cemex Deutschland. Er sagt weiterhin: "Darüber hinaus bietet der iONTRON Fahrmischer hohe Sicherheitsstandards und reduzierte Geräuschemissionen."

Positive Reaktionen



Karsten Struckmann, Global Key Account Director von Putzmeister: "Unser iONTRON eMischer steht für nachhaltigeren Betontransport. Wir wollen es unseren Kundinnen und Kunden damit ermöglichen, sich unabhängig von konventionellen Brennstoffen zu machen, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln. Die positiven Reaktionen auf unsere iONTRON Produktfamilie machen deutlich, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Bausektor immer wichtiger werden." Der iONTRON eMischer wird vollständig elektrisch angetrieben, was je nach lokalem Strommix die CO2-Emissionen um bis zu 100 Prozent reduziert. Beim Fahrzeugbetrieb selbst erzeuge der 315-Kilowatt-Elektromotor keinerlei CO2-Emissionen, weder bei der Anfahrt noch beim Arbeiten auf der Baustelle, was in städtischen Bereichen gleichzeitig die Luftqualität verbessern könne.

Auch der Geräuschpegel sei durch den elektrischen Antrieb deutlich gesenkt: Der fast lautlose Fahrbetrieb biete laut Hersteller vor allem dort Vorteile, wo strenge Lärmschutzauflagen gelten, wie etwa in Ballungsräumen. Die Nutzlast entspricht der eines konventionellen Fahrmischers.

Für einen ganzen Arbeitstag



Dank neuartiger Technologie liege die Batteriekapazität des iONTRON eMischers bei 350 Kilowatt pro Stunde: Eine Batterieladung reiche im innerstädtischen Verkehr für einen ganzen Arbeitstag von rund acht Stunden mit fünf bis sechs Touren. Bei mehr Einsätzen könne der eMischer dank gängigem CCS/Combo-2-Stecker einfach zwischengeladen werden. Die volle Batteriekapazität hole er sich über Nacht im Transportbetonwerk an einer DC-Ladesäule zurück. Die schrittweise Einführung innovativer Antriebskonzepte ist laut Unternehmen Teil der globalen Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsstrategie von Cemex.

Im Rahmen von Future in Action habe sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette im Vergleich zum Referenzjahr 2020 Netto-Null-CO2-Emissionen (CO2-Äquivalente einschließlich aller Treibhausgase in der gesamten Wertschöpfungskette) zu erreichen. Cemex setze hierbei auf Initiativen im Bereich Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und das Management natürlicher Ressourcen.