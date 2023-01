Im Februar und März behandelt das Format unter anderem Themen wie "Durchblick im Förderdschungel 2023: Was wird in puncto Energieeffizienz gefordert, um zu fördern? Ein GIH-Experte klärt auf", "Goldene Regeln für den Fenstertausch: Schnittstellen sauber lösen bei der Einzelmaßnahme Fenstersanierung" sowie "Unsichtbar verschatten: Warum raumseitig geschlossene Systeme die Planung und Montage rocken". "Während des Lockdowns aus der Not geboren, hat CAMPUS digital schnell die Teilnehmerzahlen der bisher von uns angebotenen Präsenzschulungen übertroffen", erläutert Organisatorin Ramona Böhm. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf campus.beck-heun.de.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Digitalisierung bestellen

Themen Newsletter Fortbildungen und Seminare bestellen

Unternehmens Presseverteiler Beck+Heun bestellen