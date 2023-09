Mit zwei Kranen wurde am Eingang des Gealan-Standorts Tanna ein neues Silo aufgestellt. Foto: Gealan

Tanna (ABZ). – Schweres Gerät ist kürzlich am Gealan-Produktions- und Logistikstandort Tanna zum Einsatz gekommen: Mit zwei Kranen wurde am Standort-Eingang weithin sichtbar ein neues Silo aufgestellt, wie der Fenstersystem-Hersteller berichtet. Die Anlieferung des rund 7 t schweren Behältnisses erfolgte in der Nacht vorher per Schwertransport.

Im zusätzlichen Silo wird künftig Rewindo-Material, also Kunststoff-Granulat aus Altfenstern, gelagert. Dieses so genannte post-consumer-Material wird nach der Zerkleinerung der Kunststoff-Fenster zur Weiterverwertung wiederaufbereitet und dann bei Gealan in der Profilextrusion als Recyclingkern zurück in den Wertstoffkreislauf gebracht.

Damit unterstreicht Gealan laut eigener Aussage seine Ambitionen, die Recyclinganteile innerhalb seiner Kunststoff-Profile weiter zu erhöhen. Im Jahr 2022 waren rund 33 % des bei Gealan eingesetzten PVC wiederverwertetes Material – Tendenz steigend. Die Bestrebungen, unnötige Rohstoffe und immer größere Mengen an CO2 einzusparen, sind Teil der Gealan-Nachhaltigkeitsstrategie. Damit geht das Unternehmen den von der Europäischen Kommission eingeschlagenen Weg des 2019 vorgestellten "Green Deals" eigenen Angaben zufolge kompromisslos mit:

Die darin verankerten Bestrebungen sehen vor, dass sich Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent entwickelt.

Das neue Gealan-Silo ist gleichzeitig das größte der Behältnisse in Tanna: Mit einer Höhe von 23,75 m ist es exakt so hoch wie die nebenstehenden Silos, verfügt aber mit 4,2 m über einen größeren Durchmesser als die anderen Behälter (3,5 m im Durchmesser). In den 277 m³ an neuem Lagervolumen werden künftig rund 175 t rezykliertes Kunststoff-Granulat aufbewahrt. Durch das neue Silo können nun viele umständliche Transporte des benötigten Recyclingmaterials in so genannten "Big-Bags" vermieden werden.