Mühlheim-Kärlich (ABZ). – Auf dem innerörtlich gelegenen Grundstück in Bockenheim an der Weinstraße befand sich in früheren Zeiten auch die berühmte Diskothek Gerd's Knigge und weitere Gebäude. Um den gegenüberliegenden Weinbaubetrieb zu modernisieren und zu vergrößern, erwarb der Weinbautechniker Jens Griebel 2018 das Areal.