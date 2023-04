Das Modell RogueX kombiniert nach Unternehmensangaben technologisch fortschrittliche Merkmale, die ihn zu einer einzigartigen Konzeptmaschine machen. Foto: Bobcat

Darüber hinaus habe Bobcat mit der Einführung seines neuen Konzept-Raupenladers, dem Bobcat RogueX, die Erwartungen der Branche weit übertroffen. Diese innovative Konzeptmaschine vereine die Möglichkeiten von Elektroantrieb, autonomem Betrieb und Doppelhubarm-Geometrie.

"Bei Bobcat gehen wir immer wieder an die Grenzen der Technologie, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. So helfen wir unseren Kunden mehr zu erreichen und bringen die Branche voran", erklärt Scott Park, CEO und Vice Chairman von Doosan Bobcat. "Als Unternehmen haben wir uns verpflichtet, Innovationen in erster Linie für die Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln, damit sie effizienter, produktiver und erfolgreicher sein können."

Wie der T7X ist auch der S7X vollelektrisch: er wird von einer 60,5-Kilowattstunden-Lithium-Ionen-Batterie angetrieben, verfügt über elektrische Antriebsmotoren und verwendet Kugelumlaufspindeln für die Hub- und Kippfunktionen, erklärt der Hersteller. Durch die Kombination von Batterie und elektrischem Antriebsstrang könne eine herausragende Leistung erzielt werden – mit einem sofortigen Drehmoment, das bis zu dreimal höher ist als bei herkömmlichen Ladern. Außerdem bringe der leistungsstarke Lader Nachhaltigkeit und Leistung mit Emissionsfreiheit in Einklang und sei so ausgestattet, dass er sein dieselgetriebenes Pendant übertreffe. Dieser Kompaktlader biete dem Bediener ein reibungsloses und komfortables Erlebnis mit minimalen Vibrationen und nahezu geräuschlosem Antrieb.

Acht Stunden mit einer Ladung

Der S7X kann je nach Anwendung bis zu acht Stunden mit einer Ladung betrieben werden. Unter Berücksichtigung von Pausen und Stillstandzeiten ermöglicht dies den meisten Fahrern mehr als einen vollen Arbeitstag. Eine volle Wiederaufladung dauert etwa zehn Stunden.

"Als Erfinder des ersten Kompaktladers freuen wir uns, die Maschine, die die Branche geschaffen hat, noch einmal neu zu erfinden", erklärt Joel Honeyman, Vice President of Global Innovation bei Doosan Bobcat. "Der S7X ist ein herausragendes Produkt, das sich in der Praxis bewährt hat und Betreibern an umweltsensiblen Standorten, in lärmbelasteten Gebieten und im Innenbereich helfen kann." Zurzeit wird der Kompaktlader S7X als Prototyp vorgestellt.

Der Bobcat-RogueX kombiniert nach Unternehmensangaben technologisch fortschrittliche Merkmale, die ihn zu einer einzigartigen Konzeptmaschine machen. Obwohl diese Maschine am ehesten einem Raupenlader ähnelt, bilde sie eine Klasse für sich. Im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts wurde die Maschine im Rahmen des Innovationsplans von Bobcat als Versuchsmaschine entworfen. "Der RogueX wurde mit Blick auf die Baustelle der Zukunft und die Entwicklung der Kundenbedürfnisse konzipiert – mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Fernsteuerung, autonomen Funktionen, nachhaltigem Betrieb und Funktionen, die es dem Fahrer ermöglichen, mit nur einer Maschine mehr zu erreichen", so Honeyman.

Fahrerstation komplett entfernt



Da sich die Einsatzbereiche ändern und die Bediener immer häufiger ferngesteuert arbeiten, hat Bobcat sein Konzept weiterentwickelt und die Fahrerstation komplett entfernt. Die Maschine greift die Idee auf, dort zu arbeiten, wo Menschen nicht hinkommen, um mehr Arbeit an mehr Orten als je zuvor aus der Ferne zu erledigen, erklärt der Hersteller. Durch die Bauweise des Laders ohne Kabine und die Verwendung einer fortschrittlichen Kinematik biete der RogueX Funktionalität der nächsten Generation, einschließlich der Möglichkeit, mit einer einzigen Maschine sowohl vertikal als auch radial heben zu können.

Die vollelektrische und autonome Konzeptmaschine erzeugt dabei keine Emissionen, da sie über eine Lithium-Ionen-Batterie und ein elektrisches Antriebssystem verfügt und ohne Hydraulik auskommt.

"Nach der erfolgreichen Entwicklung unseres vollelektrischen Laders, dem Bobcat T7X, wollten wir größer und umfassender denken und den nächsten Schritt Richtung Zukunft machen", erklärt Matt Sagaser, Director of Innovation Accelerated bei Bobcat. "Unser engagiertes Innovationsteam hat mit der RougeX eine wegweisende Maschine entwickelt und zeigt, was hier alles möglich ist." RogueX befindet sich in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bei Bobcat.