Gaildorf (ABZ). – Ob Servicefahrzeug für Wartungen, mobile Werkstatt für die Baustelle oder effiziente Ausstattung für den Garten- und Landschaftsbau: Auf der diesjährigen RecyclingAKTIV/TiefbauLIVE (RATL) in Karlsruhe zeigt bott mobile Lösungen für verschiedene Branchen. Das Unternehmen präsentiert sich am Stand F404 des Multifunktionsgeländes P3.

Der ausgestellte Mercedes-Benz Sprinter ist für übersichtliche Ladungssicherung und handwerkliches Arbeiten ausgestattet. Foto: bott

Die Fahrzeugeinrichtung des ausgestellten Mercedes-Benz Sprinter soll Übersicht im Laderaum schaffen und so schnelles und hochwertiges Arbeiten fördern. Werkzeuge und Kleinteile lassen sich wohlsortiert unter anderem in bottBox-Sichtlagerkästen, unterteilten Schubladen und Systainer³-Koffern aufbewahren. Große Bauteile und Geräte können Anwender mithilfe diverser Ladungssicherungspunkte überall im Laderaum verzurren.

Hierbei bietet sich der Einsatz von Spannstangen an, die dazu beitragen, auch sperrige Güter während der Fahrt an Ort und Stelle zu halten. Um die Nachbearbeitung von Bauteilen während des Einsatzes zu ermöglichen, ist das Fahrzeug außerdem als mobile Werkstatt eingerichtet. Das drückt sich in Werkbänken mit Schraubstock, einer 230-Volt-Stromversorgung und umfassender Innen- und Außenbeleuchtung aus.



Für den umweltschonenden Garten- und Landschaftsbau hat das Unternehmen gemeinsam mit Stihl Systeme für Kastenwagen und Pritschenfahrzeuge entwickelt. In ersterem Fall werden Ladegeräte für Akkus des Stihl-AP-Systems in die Fahrzeugeinrichtung integriert. Diese ist bedarfsgerecht planbar, sodass beispielsweise Schutzausrüstung, die Akkugeräte selbst und Betriebsstoffe platzsparend und sicher untergebracht werden können. Zum Einsatz auf Pritschen sind die Ladegeräte in einer großen Aluminiumbox verbaut, die fest auf der Ladefläche montiert wird. Auch diese ist – je nach Bedarf – mit unterschiedlich umfangreich ausgeprägten Lademöglichkeiten und viel Stauraum für Geräte und Zubehör erhältlich.

Gemeinsam haben die Lösungen, dass sie die Akkus vor Transportschäden, Witterung und Diebstahl bewahren. Außerdem reduzieren sie den Aufwand beim Lademanagement erheblich, denn es ist je nur ein Stromkabel notwendig, um alle Akkus über Nacht mit Energie zu versorgen, versichert der Hersteller. Die Fahrzeugeinrichtung der Bezeichnung bott vario3 powered by Stihl für Kastenwagen präsentiert das Unternehmen in einem Ford Transit, während die Pritschenbox des Typs bottTainer powered by Stihl als separates Ausstellungsstück auf dem Stand zu sehen sein wird.