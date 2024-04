Der RM 90GO! Ist bei Amourdedieu TP im Einsatz. Foto: Rubble Master HMH

Amourdedieu TP mit Sitz in Ansouis, nördlich von Marseille, ist mit mehr als 80 Mitarbeitern eines der führenden Unternehmen für öffentliche Bauvorhaben, Landschafsbau und Recycling mineralischer Abfälle in Südfrankreich. Für unterschiedliche temporäre Baustellen benötigte das Unternehmen einen mobilen Brecher, der vor Ort Recyclingmaterial wie Beton und Bauschutt zerkleinern und in hochwertiges Endkorn in den gewünschten Größen aufbereiten kann. Bisher sei diese Aufgabe stets an externe Dienstleister vergeben worden.

Doch nun kann Amourdedieu TP laut eigener Aussage Dank dem RM 90GO! Brecher diese Aufgabe ortsunabhängig und flexibel selbst bewältigen. Mit einer Durchsatzleistung von 110 t/h kann der Prallbrecher laut Hersteller von Rubble Master das 0 bis 500 mm große Aufgabematerial in 0 bis 30 mm und 30 bis 80 mm großes, sortenreines Endkorn aufbereiten. Das feinere Endmaterial wird als Unterbau für Gebäudekonstruktionen oder Plattformen recycelt, während das gröbere Endprodukt, speziell das 30 bis 80 mm große Korn, zur Unterstützung für die Entwässerung von Wänden und Gebäuden verwendet wird.

Der im Brecher integrierte Windsichter spiele eine entscheidende Rolle dabei, Störstoffe von hochwertigen Recyclingbaustoffen zu trennen und dadurch die Herstellung eines qualitativ hochwertigen Endprodukts zu gewährleisten.

"Wir sind sehr zufrieden mit der erzeugten Endkörnung des Prallbrechers. Vor allem der Windsichter ist dank seiner Leistungsfähigkeit bei der Trennung von Störstoffen des 30 bis 80 Milli-meter großen Materials sehr hilfreich", sagt Ollier Julien, Geschäftsführer von Amourdedieu TP.