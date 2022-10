In Norwegen spielt Velde Pukk AS eine wichtige Rolle bei der Deckung des Materialbedarfs in Stavanger. Foto: CDE

Da das Bauwesen weiterhin mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Rohstoffen zu kämpfen hat, wird CDE das Potenzial von Baurestmassen und Aushubmaterial (CD&E) als zukünftige Lösung der Herausforderungen der Branche präsentieren.

Am 26. und 27. Oktober wird CDE eine Reihe von Diskussionsrunden mit seinen europäischen Kunden über die Zukunft des Recyclings ausrichten und am 24. Oktober im Rahmen des bauma-Ausstellerforums einen Fachvortrag mit dem Titel "Creating valuable in-spec products from CD&E waste" halten. Eunan Kelly, Leiter der Geschäftsentwicklung von CDE für Nordwesteuropa, meint dazu: "Im derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen Klima, in dem die Materialkosten steigen, die Ressourcen erschöpft sind und neue Vorschriften die Einführung nachhaltiger Lösungen fordern, um den ökologischen Fußabdruck des Bausektors zu verkleinern, sollten wir auf die Technologien von heute schauen, um die Industrie mit den Mitteln auszustatten, die nachhaltigen Baumaterialien von morgen zu produzieren; wie die Abfallrecyclinglösungen von CDE, die unser Markenzeichen, das Blau, tragen, die Industrie dabei unterstützen können, CD&E-Abfälle in zertifizierte, spezifikationsgerechte Sand- und Zuschlagstoffprodukte zu verwandeln." Anfang dieses Jahres wurde ein Paket europäischer Green-Deal-Vorschläge vorgelegt, die darauf abzielen, nachhaltige Produkte als Norm im EU-Binnenmarkt zu etablieren. Die überarbeitete Bauprodukteverordnung (CPR) unterstreicht den Wert des Baugewerbes für die EU als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Sie unterstreicht jedoch auch die negativen Auswirkungen des Sektors auf die Umwelt, da dieser rund 30 % des jährlichen Abfallaufkommens in der EU erzeugt und einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß und den Emissionen der EU leistet. Das Baugewerbe ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor; allein in der EU sind 25 Millionen Menschen in 5 Millionen Unternehmen beschäftigt, wie aus den Daten der neuen Bauprodukteverordnung (CPR) hervorgeht.

Drohende Sandkrise

Materialknappheit und steigende Kosten sind nicht nur Symptome der Pandemie, sondern haben sich durch sie noch verschärft, erklärt Christoph Baier, Vertriebsleiter CDE für die DACH-Region.

"Jeden Tag bauen wir weiter unsere sich schnell erschöpfenden natürlichen Ressourcen ab, um die schnelle Urbanisierung und unseren modernen, technologischen Lebensstil zu unterstützen. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist Sand, die nach Wasser am zweithäufigsten verbrauchte natürliche Ressource und das am meisten verbrauchte Festmaterial der Erde."

Im April veröffentlichte das UN-Umweltprogramm (UNEP) zehn Empfehlungen, um die drohende Sandkrise (sand crisis). abzuwenden. Darin wird darauf verwiesen, dass sich der Verbrauch von Sand, Kies, Schotter und Zuschlagstoffen in den letzten zwei Jahrzehnten verdreifacht hat und schätzungsweise 40 bis 50 Milliarden Tonnen pro Jahr beträgt (UNEP 2019).

"Vor dem Hintergrund des prognostizierten Anstiegs der Weltbevölkerung und des städtischen Lebens", fährt Christoph Baier fort, "zeigt dies, dass die Nachfrage steigen und die Ressourcen erschöpft sein werden, wenn wir nicht langfristige Veränderungen in Bezug auf Denkweisen, Vorschriften und Technologien vornehmen, um nicht nur die Nachhaltigkeit der Unternehmen im Bausektor – und damit den Lebensunterhalt der dort Beschäftigten – zu gewährleisten, sondern auch die Nachhaltigkeit des Planeten selbst.

Es ist klar, dass die Folgen einer einspurigen "take, make and waste"-Wirtschaft uns einholen werden. Die Konjunkturpakete von Covid-19 können zwar dazu beitragen, das Wachstum anzukurbeln, aber sie müssen an die Bedingung geknüpft werden, dass die Wirtschaft wieder grüner und nachhaltiger wird, fügt Baier hinzu.

"Wir können ehrgeizige Bau- und Expansionspläne aufstellen, aber wir müssen uns fragen, wie nachhaltig dies ist, wenn wir nicht einen neuen Ansatz für die Gewinnung und das Management des Kreislaufes endlicher natürlicher Ressourcen finden."

Kreislaufkonzept

Ein Kreislaufkonzept ist die einzige Antwort, bekräftigt Kelly. "Damit können wir uns mit den Ressourcen ausstatten, die wir benötigen, um einen Zweig zu versorgen, dem eine Schlüsselrolle im wirtschaftlichen Aufschwung zukommt, und gleichzeitig unseren kollektiven ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem wir die Menge der zu deponierenden Bauabfälle reduzieren und die Lebensdauer wertvoller primärer Rohstoffe verlängern. Gleichzeitig versorgen wir weiterhin einen ressourcenintensiven Markt mit den benötigten Materialien, die oft per Lkw aus unseren Stadtzentren herausgefahren werden, wo sie gerade am dringendsten gebraucht werden. Eunan Kelly sagt, dass die Technologie, die für die Gewinnung von recyceltem Sand und Zuschlagstoffen aus CD&E-Abfällen notwendig ist und die den Naturmaterialien gleichwertig sind, bereits in ganz Europa eingesetzt wird.

"Viele Unternehmen sind bereits auf diesem Weg", sagt er, "und wir werden viele von ihnen zu unseren bevorstehenden Diskussionsrunden auf der bauma begrüßen, um Erfahrungen und Visionen mit der Branche zu teilen, während wir daran arbeiten, zu verdeutlichen, dass wir kommerzielle Geschäftsmöglichkeiten auf nachhaltige Weise realisieren können." CDE unterstützt die verarbeitende Industrie nach eigenen Angaben dabei, den in CD&E-Abfällen enthaltenen Wert zu schöpfen. Durch den Einsatz hochinnovativer Nassaufbereitungstechnologien, mit denen Material gereinigt, Leichtstoffe (Abbruchschutt) ausgeschieden und Endprodukte klassiert werden, kann dieser Materialstrom wiederverwendet werden, um gewaschene, normgerechte Produkte zu gewinnen, die frei von Verunreinigungen sind und sich für den Einsatz in hochwertigen Bauprojekten eignen. Bis heute haben die weltweiten Anlagen von CDE schon mehr als 100 Millionen t Abfall in wertvolle Rohstoffe umgewandelt, anstatt diese einfach nur zu deponieren. "Dies sind keineswegs nur 'alternative' Materialien", erklärt Kelly.

Wettbewerbsfähiger Beton



"Viele Baustoff-Verarbeiter, die die CDE-Technologie nutzen, stellen erfolgreich CE- und BSI-zertifizierte Betonprodukte her, darunter auch wettbewerbsfähigen Beton für nicht-strukturelle – aber dennoch hochwertige - Bauprojekte, wobei einige Anwendungen erfolgreich über die C45-Spezifikation hinausgehen."

In Norwegen spielt Velde Pukk AS eine wichtige Rolle bei der Deckung des Materialbedarfs in Stavanger. Mit hochwertigen recycelten Zuschlagstoffen und einer eigenen Betonmischanlage liefert das Unternehmen der Bauindustrie einen CE-zertifizierten Beton aus 100 % recycelten Materialien.

Öko-Sand und Öko-Kies

In Frankreich, im Großraum Paris, ermöglicht die 135 t/h-Waschanlage Sodextra die Herstellung einer Reihe von qualitativ hochwertigen Betonsanden und Zuschlagstoffen, die als Öko-Sand und Öko-Kies bezeichnet werden. Wir sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert", sagt Kelly. Angesichts der Covid-19-Pandemie und des anhaltenden Anstiegs der Rohstoffkosten haben sich diese Probleme noch verschärft und machen deutlich, dass wir die Nutzung der uns umgebenden Ressourcen radikal anpassen müssen, um eine Kreislaufwirtschaft zu betreiben." Baier stimmt dem zu: "Wir können wieder grüner bauen, indem wir nachhaltig beschaffte und recycelte Baumaterialien verwenden. Die CDE-Technologie zeigt das Potenzial von CD&E-Abfallströmen auf, und wir freuen uns darauf, einige unserer Pionierkunden aus dem französischsprachigen Raum, der DACH-Region und Skandinavien bei uns auf der bauma begrüßen zu dürfen, um über ihre Visionen zu sprechen, bewährte Verfahren zu diskutieren und ihre Erfahrungen über die Partnerschaft mit CDE zu teilen."

CDE wird auf der bauma 2022 in München am Stand 528 in der Halle B2 vertreten sein.