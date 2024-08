Frechen (ABZ). – Mit 450 Teilnehmenden und 50 Ausstellenden ist das Construction Equipment Forum am 8. und 9. Oktober eine etablierte Konferenz für das Management der Baumaschinenindustrie.

Das Construction Equipment Forum verbindet die Entscheider von Baumaschinenkäufern, -verkäufern und -lieferanten und vereint sie in Fragen der Baumaschinenindustrie.

Unter dem Motto 2024 "Die Zukunft der Baumaschinen: nachhaltig, intelligent, vernetzt" widmet sich die diesjährige Konferenz hauptsächlich den Themen Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und alternative Antriebe, Automatisierung, Robotik und IoT, Digitalisierung und Software und Politik und Marktfragen.

An zwei Konferenztagen werden diese Themensäulen in unterschiedlichen Formaten wie zum Beispiel Keynotes, Podiumsdiskussionen und Workshops behandelt.

350 Führungskräfte

Das 7. Construction Equipment Forum bringt die gesamte Wertschöpfungskette der Baumaschinenindustrie zusammen: Über 350 Führungskräfte von OEMs, BIM und aus der Lieferkette nehmen an der diesjährigen Konferenz teil. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung, die inspirierende Lösungen für die Baumaschinen der Zukunft präsentiert.

Zu den Highlights 2024 gehören sicherlich der Women in Construction Summit sowie die Outdoor Area, das zum Testen und Fahren verschiedener Maschinen auf dem Gelände von J.C. Bamford Excavators einlädt.

Unterstützer der Konferenz sind die Kompetenzpartner Ammann Group, J.C. Bamford Excavators, Goldbeck GmbH, Hitachi und die Schaeffler Gruppe. Viele namhafte Verbände und Institutionen unterstützen die Veranstaltung. Neben den Teilnehmerkarten gibt es für Aussteller und Sponsoren die Möglichkeit, ihr Unternehmen und ihre Produkte zu präsentieren.

Am 7. Oktober 2024 werden darüber hinaus exklusive Werkstouren zu Deutz und Ammann angeboten. Dies ist die einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen dieser führenden Unternehmen zu werfen und ihre innovativen Produktionsprozesse aus erster Hand zu erleben. Weitere Informationen und dei Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.constructionforum.de/werkstouren.

Am 9. Oktober 2024 sind Studierende zum Karrieretag eingeladen. Dieser Tag bietet jungen Talenten die Möglichkeit, sich über Karrieremöglichkeiten in der Baubranche zu informieren, mit Branchenführern zu vernetzen und wertvolle Einblicke in die Zukunft des Bauwesens zu gewinnen.

Eigene Sichtbarkeit erhöhen

Während der zwei Tage des intensiven Austauschs und der Diskussionen werden die teilnehmenden Unternehmen ihre Branchenführerschaft demonstrieren und auch ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen, zahlreiche intelligente Industrielösungen präsentieren und testen, sich vernetzen und auch neue Talente gewinnen.