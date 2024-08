Stockstadt am Rhein (ABZ). – Bereits zum 8. Mal lädt das Coreum zusammen mit seinen über 50 Partnern zu den Coreum Praxistagen nach Stockstadt am Rhein ein.

Besonders interessant sind die neuen Aktionsflächen zum Thema Infrastrukturbau, wozu der Netzbau sowie der Kabelbau zählen. Foto: Coreum

Vom 11. bis zum 13. Oktober (Freitag bis Sonntag) zeigen die Aussteller ihr gesamtes Spektrum an Produkten für die Bereiche Bau, Recycling und Umschlag. Laut Coreum dürfen die Fachbesucher vor allem eines: Testen! Jährlich im Herbst öffnet das Coreum für drei Tage seine Türen für Fachbesucher.

Auf 80.000 Quadratmetern – die sonst ganzjährig nur Unternehmen mit vorherigem Beratungstermin zur Verfügung stehen – erleben die Besucher laut Veranstalter Innovationen und Neuheiten in über 15 Themenwelten mit integrierten Aktionsflächen von mehr als 60 Ausstellern. Neben den bekannten Coreum-Partnern für Maschinen, Fahrzeuge, Anbautechnik, digitale Lösungen, Equipment und Dienstleistungen wird es weitere Aussteller geben, die das Angebot komplettieren.

Die Veranstaltung hat von Beginn an einen Fokus, der sie von anderen Messen unterscheidet: selbst testen. Denn nur wer selbst Hand anlegt und ein Gefühl für die Maschine oder das Anbaugerät bekommt, kann fundierte Entscheidungen treffen.

"Unsere Aktionsflächen reichen von A wie Abbruch bis Z wie Zero Emission und simulieren Gegebenheiten von echten Baustellen oder zum Beispiel einem Schrottrecyclinghof", so Björn Hickmann, Geschäftsführer Coreum GmbH. "Besonders stolz sind wir auf unsere neuen Aktionsflächen zum Thema Infrastrukturbau, wozu der Netzbau sowie der Kabelbau zählen. In einem Gemeinschaftsprojekt von Coreum-Partnern sowie einem beratenden Bauunternehmen wird eine Baustelle nachgestellt. Hier zeigen wir die neueste Technologie, die nach Unterweisung auch direkt getestet werden kann."

Die diesjährigen Coreum Praxistagen richten auch den Blick auf die Aus- und Weiterbildung. Verschiedene Institutionen/Ausbildungseinrichtungen und Verbände zeigen vor allem jungen Besuchern, welche Möglichkeiten und Perspektiven die Bau- und Baumaschinenbranche bietet.

"Das Thema Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und wir möchten gemeinsam zeigen, dass die Berufe in unserer Branche viel interessanter und zukunftsträchtiger sind, als die meisten der jungen Leute glauben", erläutert Björn Hickmann.

Der Eintritt ist kostenlos, es ist lediglich eine Anmeldung unter www.coreum.de/praxistage erforderlich.