Bregenz/Dornbirn (ABZ). – "Wir wollen die künstliche Intelligenz als Innovationstreiberin in der Baubranche ins Rampenlicht holen", begründete Mitorganisator Manuel Eugster, Head of Data Intelligence bei der Rhomberg-Gruppe, warum die Premiere der "DataCon" ausgerechnet im Zumtobel Group Lichtforum, Dornbirn, stattfand.

Speaker und Gastgeber der DataCon 2022 im Zumtobel Lichtforum Dornbirn: Thomas Ölz (v. l., Zumtobel Group), Philipp Dohmen (Amberg Group), Gerhard Höfinger, Marco Xaver Bornschlegl (beide Strabag), Thomas Pöll (Solid – Wirtschaft und Technik am Bau), Stephanie Hollenstein (Rhomberg Bau), Uwe Schönfelder (Goldbeck), Brian Ringley (Boston Dynamics), Hubert Rhomberg und Manuel Eugster (beide Rhomberg Bau). Foto: Rhomberg

"Denn die Optimierung von nachhaltigen Bauprozessen mithilfe der technologischen Möglichkeiten ist laut Rhomberg momentan der absolute Trend in der Branche. Eigenen Angaben zufolge will das Bauunternehmen deshalb die 'DataCon' als ideale Plattform nutzen, um diese Entwicklung gemeinsam mit Partnern und auch Mitbewerbern weiter voranzutreiben."

Erste Schritte dazu wurden am 6. und 7. Oktober bei der Data & Construction 2022 beantwortet. In der Konferenz für Künstliche Intelligenz in der Bauindustrie zeigten Bau- und baunahe Firmen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA konkrete Anwendungen intelligenter Software über die gesamte Bau-Wertschöpfungskette. Mit dabei waren Vertreter von Firmen wie Strabag, Zumtobel, Goldbeck, Boston Dynamics, Rhomberg oder der Amberg Group.

Am ersten Tag konnten die rund 120 Teilnehmer von elf Experten über das Zusammenspiel des Traditionsgewerbes mit den neuen Möglichkeiten der KI lernen. Die Referenten, darunter Sarah Buchner, CEO von Trunk Tools & Stanford GSB, Brian Ringley von Boston Dynamics und Gerhard Höfinger von Strabag, spannten den Bogen vom datenbasierten Risikomanagement über KI-gestützte Mängelanalyse und Planungsprozesse sowie die Verwendung von Robotern auf Baustellen bis hin zur Vision der zukünftigen Baustelle.

Die beiden Baufirmen-Eigentümer Jan-Hendrick Goldbeck und Hubert Rhomberg diskutierten mit Solid-Chefredakteur Thomas Pöll unter anderem die Frage, ob Künstliche Intelligenz "die neue Mitarbeiterin am Bau" ist. Im Workshop am zweiten Tag bauten die Teilnehmer unter Anleitung von Tim R. Schleicher, Gründer des Beratungsunternehmens LEAD Machine Learning, ihre eigene Künstliche Intelligenz zur automatischen Erkennung von Bauhelmen auf Bildern als ein Beispiel zur automatisierten Unterstützung bei der Baustellensicherheit. In Kleingruppen beschäftigten sich die Teilnehmer mit allen Elementen einer Künstlichen Intelligenz und lernten sie dadurch auf intuitive, praktische Weise kennen.