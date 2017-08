Deckenpaneele gewinnt Red Dot Award 2017

HeartFelt kann in fast allen Bereichen eingesetzt werden.

Straßburg/Frankreich (ABZ). – HeartFelt gewinnt den Red Dot Award 2017 für das beste Design. Damit positioniert sich HunterDouglas einmal mehr als Kreativ-Partner für Bauherren und Architekten. Es ist leicht, einfach zu installieren, besteht aus nachhaltig nutzbarem Polyesterfilz – den man „cradle to cradle“ wieder recyceln kann – und besticht durch sein frisches und klares Design: Mit dem innovativen Deckensystem HeartFelt ist Hunter Douglas ein wahrhaft großer Wurf gelungen. Nachdem das System bereits in ganz Europa namhafte Kunden wie z.B. die Firma Dyson in Amsterdam überzeugen konnte, wurde es jetzt mit einer der höchsten Design-Auszeichnungen bedacht, dem Red Dot Award. Eine große Befriedigung für das Unternehmen, das bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit Architekten und Designern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet.



Für den Design-Preis, welcher bereits seit über 60 Jahren verliehen wird, wurden in diesem Jahr mehr als 5.500 Bewerbungen aus 54 Ländern eingereicht. Die aus 40 Designern und Journalisten bestehende Jury verlieh dem System HeartFelt für sein „außergewöhnliches und innovatives Design“ den Preis. Prof. Dr. Peter Zec, Gründer und Präsident des Red Dot Award, sagte bei der Preisverleihung: „Nur wirklich visionäre Designer schaffen es, eine Harmonie zwischen dem Design und der Funktionalität sowie der Versuchung und der Verantwortung zu schaffen. Die Aufgabe des Red Dot Awards ist es, solche Produkte aus der Masse hervorzuheben, um sie so der ganzen Welt zu präsentieren.“



Die linearen Deckenpaneele bestehen aus Polyester-Fasern, die nicht verwoben, sondern thermoverformt wurden. Die Entwicklung dieses besonderen Herstellungsverfahrens hat viel Zeit in Anspruch genommen und ist eine Antwort auf die steigende Popularität von Filz bei Designern auf der ganzen Welt. Bjarne Hammer, einer der Architekten des international bekannten dänischen Architekturbüros Schmidt Hammer Lassen Architects, der die Entwicklung von Anfang an begleitet hat, hebt neben den ästhetischen Aspekten auch die besondere Funktionalität dieses einzigartigen Produktes hervor: Das organische Herstellungsverfahren von HeartFelt bietet eine hohe akustische Isolierung (Alpha w: 0,7) sowie eine hohe Kontrolle der Lichtreflektion. Das Produkt, welches mit dem Zertifikat A+ für besondere Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde, kann zudem „cradle-to-cradle“ - also ohne weitere Materialumformungen - recycelt werden.



Die Zusammenarbeit mit dem international renommierten dänischen Architekturbüro hat wieder einmal gezeigt, dass Hunter Douglas Architectural weit mehr ist, als nur ein Hersteller von innovativen Bauprodukten. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren eng mit Designern und Architekten zusammen, um nicht nur die funktionale, sondern auch die ästhetische Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. Pieter van Rees, Marketingleiter von Hunter Douglas, erklärt dazu: „Für uns als Hersteller reicht es heute nicht mehr aus, nur gute Produkte anzubieten. Immer mehr Architekten wünschen sich heute für ihre Projekte individuelle Kreationen. Hier spielt Hunter Douglas eine wichtige Rolle als kreativer Partner, der sie bei der Umsetzung ihrer Visionen durch die Entwicklung von Produkten mit hochwertigem Design aktiv unterstützt.“



Dieser Anspruch gilt jedoch nicht nur für den Bereich Deckensysteme, sondern für alle Produktsparten von Hunter Douglas: Der Fensterladen Panama Chrome, mit einer innovativen Technologie zur Kontrolle des Lichteinfalls und damit der Wärmeentwicklung in den Räumen, wurde ebenso in Zusammenarbeit mit Architekten entwickelt wie z. B. mehr als 1.000 m² maßgefertigter Fassade QuadroClad 300, welche bei der Renovierung der niederländischen Schule Helicon VMBO zum Einsatz kamen.