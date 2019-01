Berlin. – In einem Common Data Environment, kurz CDE (früher virtueller Projektraum) werden Daten zentral gesammelt, strukturiert und ausgetauscht. In Bauprojekten können auf diese Weise alle Beteiligten z. B. auf Daten des Building Information Management (BIM) zugreifen. In Kürze sollen erstmals Festlegungen dazu veröffentlicht werden, was eine gemeinsame Datenumgebung für BIM können muss. Ein sogenanntes DIN SPEC Verfahren dazu steht kurz vor dem Abschluss. Das kündigen die Workshop-Mitglieder an, die den Text erarbeitet haben – Vertreter von Software-Unternehmen und andere Experten, die sich ein Jahr lang zu den Anforderungen an die CDE aus Sicht eines Auftraggebers ausgetauscht haben.



Im Gegensatz zu einer DIN-Norm liegt die Verantwortung für ein DIN SPEC bei ihnen als Verfassern, nicht beim Deutschen Institut für Normung DIN, sie ist eine Art Vorläufer der DIN-Norm. "Uns ging es darum, eine CDE sauber zu beschreiben", erklärt Frank Weiß, Direktor New Products, BIM & Innovation bei Oracle und einer der Initiatoren des Verfahrens. "Wenn jemand heute eine CDE benötigt, wüsste er gar nicht genau, was er nachfragen sollte." Mit Hilfe der DIN SPEC können Kunden dagegen künftig eine CDE bestellen und sich anhand festgelegter Muss-Kriterien und Funktionskriterien genau überlegen, was das CDE für sein Projekt leisten soll. Dabei sei es vor allem um die drei Themenfelder Lieferprinzip, Neutralität und Sicherheit gegangen, so Weiß. "Bezüglich der Authentifizierung haben wir z. B. festgelegt, dass ein Passwort bestimmten Kriterien entsprechen muss. Es muss mindestens acht Zeichen enthalten und alle drei Monate verändert werden."



Die Initiative für das Verfahren mit der Kennung DIN SPEC 91391 ging von der Aconex AG aus, einem Anbieter für Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Zusammenarbeit, die mittlerweile vom Soft- und Hardwarehersteller Oracle übernommen wurde. Außerdem waren Vertreter der Software-Anbieter Allplan GmbH, Fact und think project! sowie der Facility Management Software eTASK Teilnehmer des Workshops. Mit Dr. Jan Tulke, Geschäftsführer von planen-bauen 4.0 und Leon van Berlo, Senior Researcher von der TNO Eindhoven University of Technology in Den Haag waren zwei weitere Experten dabei. Dadurch wurde sowohl die nationale als auch eine internationale Anwendbarkeit sichergestellt.