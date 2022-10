Das neue Doosan-Modell DX1000LC-7 wird mit dem werksseitig vorinstallierten DoosanCONNECT-System zur drahtlosen Maschinenparkverwaltung ausgeliefert. Foto: Doosan Infracore Europe

Er bietet laut Hersteller erstklassige Leistung bei höherer Produktivität, geringerem Kraftstoffverbrauch und leichtgängigeren Steuerungen. Das Unternehmen hat dem Komfort und der Sicherheit des Fahrers viel Aufmerksamkeit gewidmet. Der DX1000LC-7 verfügt über eine neue, sehr geräumige Kabine mit ergonomisch angeordneten Steuer- und Bedienelementen sowie verschiedenen Instrumenten.

Ziel sei es gewesen, die Geräuschentwicklung durch eine verstärkte Motorraumabdichtung sowie die Verwendung schalldämpfender Materialien auf ein Minimum zu reduzieren. Alle Komponenten und Baugruppen sind laut Unternehmen besonders langlebig konstruiert, gefertigt und getestet. Mehrstufige Filter und Leistungsmerkmale wie Kettenschützer sowie Schutzvorrichtungen für die Zylinder von Ausleger und Löffelstiel, die Schmierautomatik sowie geschmierte und abgedichtete Kettenglieder sorgen außerdem für höchste Zuverlässigkeit. Das Modell DX1000LC-7 ist wartungsfreundlich und reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum versichert Doosan.

Stufe-V-komformer Motor

Die Stufe-V-konforme Ausführung des Perkins-Dieselmotors 2806J treibt den Bagger des Typs DX1000LC-7 an und liefert eine Leistung von 469 kW (638 PS). Der Motor ist mit Abgasrückführung, SCR-Katalysator, Diesel-Oxidationskatalysator sowie dem Abgasnachbehandlungsverfahren mit Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet. Der DPF regeneriert sich automatisch alle 25 Stunden, der Bagger arbeitet während dieser Regenerationsphase unverändert weiter. Der Maschinenführer kann den DPF-Status vom Display an der Instrumententafel in der Kabine ablesen.

Die hohe Motorausgangsleistung wird mit einem Virtual-Bleed-Off-Hydrauliksystem (VBO) vom Typ D-ECOPOWER+ kombiniert und über einen elektrisch-vorgesteuerten Joystick (FEH) gesteuert, der 1569 l/min Hydraulikvolumenstrom (drei Pumpen á 523 l) und mit 360 bar einen entsprechenden Systemdruck liefert. Die D-ECOPOWER+FEH-Technologie von Doosan nutzt eine Pumpe mit elektronischer Druckregelung in einem Closed-Center-Hydraulikkreis. Je nach ausgewählter Betriebsart optimiere dies die Produktivität und den Kraftstoffverbrauch. Das Closed-Center-Hauptsteuerventil minimiert zudem Druckverluste; die Pumpe mit elektronischer Druckregelung sorgt für eine optimierte Regelung der Motorleistung und somit für einen höheren Wirkungsgrad.

Die Maschine spricht besser auf die Joystickbetätigung an und sorgt so für eine präzisere Steuerung der Maschinenfunktionen sowie für ermüdungsfreieres Arbeiten verspricht Doosan. Beschleunigung und Verzögerung der Arbeitsgruppenfunktionen erfolgen geschmeidiger. Dadurch können wiederkehrende Schwenk- und Grabbewegungen mit weniger ruckartigen Bewegungen durchgeführt werden.

Anwender können bei dem Modell DX1000LC-7 zwischen zwei Betriebsarten (Ausleger- oder Schwenk-Priorität) wählen. Hierbei haben jeweils Ausleger- beziehungsweise Schwenkbewegungen Vorrang. Schnellere Arbeitsgeschwindigkeiten sind durch das Regenerationssystem beim Absenken des Auslegers ("Boom Down Regeneration") gegeben teilt Doosan mit. Dies senke ebenfalls den Kraftstoffverbrauch.



Der DX1000LC-7 ist in erster Linie für Kunden in der Bergbau- und Steinbruchbranche gedacht, wo Abraum zu entfernen und große Materialmengen in knickgelenkte Muldenkipper oder Lkw mit starrem Rahmen zu laden sind. Foto: Doosan Infracore Europe

Die neue Kabine des DX1000LC-7 ist in Bezug auf Geräumigkeit und Ergonomie und nach Aussage von Doosan unübertroffen und wurde zum Erzielen eines herausragenden Fahrkomforts und zur Bedienerfreundlichkeit noch weiter verfeinert. Die Kabine besitzt einen neuen Sitz, bietet in der Serienausrüstung mehr Leistungsmerkmale als andere auf dem Markt erhältliche Maschinen – so das Statement des Unternehmens – und gewährleiste dementsprechend eine hervorragende Manövrierbarkeit sowie hohe Präzision in allen Anwendungsfällen.

Alles im Blick behalten

Die Kameraausstattung gehört zur Serienausrüstung und umfasst eine Frontkamera, zwei Seitenkameras und eine Rückfahrkamera. Das Display ist von der Instrumententafel getrennt und liefert eine vollständige Sicht um den Bagger herum. So hat der Maschinenführer eine Draufsicht auf den Bereich außerhalb der Maschine. Dies wird in Serienausrüstung mit einem AVM-System ("Around View Monitoring", 360-Grad-Kamerasystem) kombiniert. LED-Arbeitsscheinwerfer sind beim DX1000LC-7 ebenfalls Teil der Serienausrüstung. Sie sorgen für eine um bis zu75 % bessere Beleuchtung des Arbeitsbereichs um den Bagger herum und unterstützen bei der Unfallverhütung vor Ort.

Das neue Doosan-Modell DX1000LC-7 wird mit dem werksseitig vorinstallierten DoosanCONNECT-System zur drahtlosen Maschinenparkverwaltung ausgeliefert. DoosanCONNECT ermöglicht die internetbasierte Verwaltung von Maschinenparks, ist laut Hersteller nützlich für die Überwachung von Leistung und Sicherheit der Maschinen und unterstützt die vorbeugende Wartung. Das Kühlsystem liefert eine höhere Kühlleistung bei reduzierter Lüfterdrehzahl und geringerem Leistungsbedarf für den Kühlungslüfter. In der Serienausrüstung ist ein Umkehrlüfter installiert. Dessen Laufrichtung ist umschaltbar, sodass sich Staub in Kühler und Ölkühler wegblasen lässt. Dies spart nach Aussage der Verantwortlichen Zeit und Arbeitsaufwand bei Wartungsarbeiten und stellt sicher, dass die Maschine jederzeit gut in Schuss bleibt. Außerdem ist die Maschine mit langlebigen Komponenten wie Bosch-Rexroth-MCV- und Hauptpumpensystemen, einem Doosan-Mottrol-Schwenkwerk sowie einem robusten Berco-Unterwagen ausgestattet.

Starke Front

Das Modell verfügt über eine neue Hochleistungs-Frontpartie mit fünf möglichen verschiedenen Frontkombinationen, die auf dem 7,2-Meter-Kurzausleger und dem 8,4-Meter-Langausleger basieren. Die Gegengewichtskonstruktion hat Doosan modifiziert, damit der DX1000LC-7 ein System für die Horizontalmontage aufnehmen kann, das einfach an- und abzubauen ist.

Die Neuheit verfügt in der Serienausrüstung über eine elektrische Kraftstoffförderpumpe (ETP). Mit dieser Pumpe braucht der Maschinenführer einen Schalter zu drücken und das Auftanken der Maschine kann beginnen. Die Breite der Laufstege wurde darüber hinaus auf 520 mm erhöht. Der DX1000LC-7 ist in erster Linie für Kunden in der Bergbau- und Steinbruchbranche gedacht, wo Abraum zu entfernen und große Materialmengen in knickgelenkte Muldenkipper oder Lkw mit starrem Rahmen zu laden sind. Der Das Modell eignet sich auch für große Bau- und Infrastrukturprojekte. Mit diesem Ausbau seines Baggerangebots bietet Doosan jetzt Maschinen im Bereich von 1 bis 10 t an – und deckt auf diese Weise ein breites Spektrum in den Bereichen Bau, Bergbau, Vermietung, Landschaftsbau, Abfallwirtschaft, Recycling und Abbruch ab.

Zu finden ist Doosan auf der bauma unter der Bezeichnung FM.711/1.