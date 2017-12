Zuverlässig und umweltschonend arbeiten ist das Ziel des 1951 in Lippstadt gegründeten Abbruch- und Recyclingunternehmens Knepper. Und um das Optimum für Kunden und Natur zu erzielen, hat das Unternehmen nun in drei Sennebogen Umschlagbagger des Typs 825 E investiert. Mit ihren 13m Reichweite und dem kraftvollen 129 kW Dieselmotor sind die Maschinen der neuen Generation für die vielfältigen Sortier- und Verladetätigkeiten auf dem Platz – im Jahr schlägt Knepper rd. 185 000 t Bauschutt und zahlreiche andere Reststoffe um – bestens gerüstet. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Knepper Recycling investiert …" auf Seite 19.

Lippstadt (ABZ). – Das 1951 in Lippstadt gegründete Abbruch- und Recyclingunternehmen Knepper schlägt im Jahr 185 000 t Bauschutt, Boden, Papier, Folie, Holz, Glas, Grünabfälle und andere gewerbliche und industrielle Reststoffe um. Um diese Mengen zu bewältigen sind zuverlässige und sparsame Maschinen unerlässlich. Mit dem Anspruch, das Optimum für Kunden und Natur zu erzielen sowie zuverlässig und umweltschonend zu arbeiten wurde in drei Sennebogen Umschlagbagger des Typs 825E investiert. Mit den beiden Baggern in der Knepper Firmenfarbe werden diese Arbeiten auf dem 115 000 m² großen Betriebsgelände schnell und effizient erledigt.

Uwe Radke, Leitung Betriebshof Knepper: "Mit unserem modernen Maschinenpark und unseren 140 hochkompetenten Mitarbeitern können wir schlanke Arbeitsabläufe garantieren und die optimale Logistik erzielen. Die drei Sennebogen 825 E runden das Gesamtpaket und unsere Denkweise 'alles aus einer Hand' sehr gut ab."

Alles aus einer Hand steht auch bei Schlüter für Baumaschinen an erster Stelle. Der Baumaschinenhändler für die Premiumprodukte Komatsu und Sennebogen mit Sitz in Erwitte/Westfalen kann mit mehr als 600 Mitarbeitern an 23 Standorten mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Baumaschinenbranche vorweisen. Zu den Leistungen zählen der Verkauf, die Vermietung, der Service mit Wartung und Reparatur sowie die Fertigung von Sonderzubehör für qualitativ hochwertige Baumaschinen. Abgerundet wird das Portfolio durch attraktive Finanzdienstleistungen rd. um die Finanzierung unserer Bau- und Umschlagmaschinen.