Hagen (ABZ). – Das Vermietunternehmen Cramer aus Westfalen, hat kürzlich zwei EasyLift R180 Raupen-Arbeitsbühnen von Rothlehner in Empfang genommen. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 60-jährige Firmenhistorie zurück und wird in zweiter Generation weiter in Familienhand geführt.

Das Vermietunternehmen Cramer aus Westfalen hat kürzlich zwei EasyLift R180 Raupen-Arbeitsbühnen von Rothlehner in Empfang genommen. Foto: Rothlehner Gruppe

Inzwischen werden am Hauptstandort Hagen und in Hamburg mehr als 1600 Mietgeräte von 120 Mitarbeitern betreut, was Cramer laut eigener Aussage zu einem der führenden Vermieter von Arbeitsbühnen, Brückenuntersichtgeräten, Teleskop- und Gabelstapler in Deutschland macht.



Die einfach zu bedienende Raupenbühne EasyLift R180, hatte das Team um Geschäftsführer Jan Schumacher laut eigener Aussage letztlich überzeugt.

Mit einer Arbeitshöhe von 17,6 m, einer maximalen seitlichen Reichweite von 8,5 m (bei 120 kg), sowie einer maximalen Korblast von 200 kg, ist die R180 das ideale Gerät für eine Vielzahl von Miet-Einsätzen, heißt es seitens des engangierten Vermieters.

Mit einem Gesamtgewicht von 2330 kg ist die Maschine trailerbar und passt mit ihren minimalen Abmessungen (Länge: 4,78 m, Breite 0,89 m, Höhe 2,01 m) durch die meisten Türen und Zufahrtswege. Die minimale Abstützfläche beträgt 3,66 x 3,66 m. Standardmäßig kommt die R180 mit 230 V & Honda-Antrieb. Sie ist damit sowohl im Gelände, als auch emissionsfrei im Innenbereich einsetzbar, heißt es. (Diesel- oder Lithium-Batterie stehen optional zur Verfügung). Die beiden R180 für Cramer wurden in Hausfarbe bestellt und bieten eine automatische Abstützung, Kabel-Fernbedienung und graue nicht-markierende Ketten.

Thomas Rothlehner sagt: "Wir freuen uns, dass unser Produkt überzeugen konnte, danken für das Vertrauen und wünschen jederzeit erfolgreiche Vermieteinsätze."