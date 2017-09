EngpÃ¤sse bei Genehmigungen

Düsseldorf (dpa). - Die Bauindustrie in Nordrhein-Westfalen brummt. Der Auftragseingang wuchs im ersten Halbjahr um mehr als 17 % auf knapp 5,8 Mrd. Euro, wie der Bauindustrieverband NRW mitteilte. Die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, Prof. Beate Wiemann, sprach von einem „außergewöhnlich guten“ Halbjahr. Allerdings gebe es zunehmend Engpässe und Wartezeiten bei den Genehmigungsverfahren wegen Personalmangels. „Die öffentliche Verwaltung hält mit der aktuellen Baukonjunktur nur in Einzelfällen mit“, kritisierte Wiemann. „Genehmigungsverfahren für preisgünstige Wohnungen, Industrieinvestitionen und in unsere Straßen und Brücken gestalten sich momentan zäh wie Gummi.“