Erste Einsätze mit den neuen Mini-Fertigern: Der MINI 500 und der MINI 502 eignen sich laut Hersteller optimal für kleinflächige Baumaßnahmen und Arbeiten auf engstem Raum. Foto: Wirtgen Group

Windhagen (ABZ). – Mit der Auslieferung der dieselbetriebenen Modelle MINI 500 und MINI 502 hat die Joseph Vögele AG jüngst begonnen – Premiere hatten die Fertiger auf der bauma. Die Kleinstfertiger bieten Einbaubreiten von 0,25 bis 1,8 Meter und eignen sich laut Unternehmen damit optimal, um selbst schmalste Baumaßnahmen maschinell umzusetzen.

Die elektrisch betriebenen Modelle MINI 500e und MINI 502e sind 2024 verfügbar. "Der Marktstart in Europa war bislang sehr erfolgreich, die Nachfrage ist hoch", sagt Marcio Cavalcanti Happle, Head of Sales, Local Marketing and Product/Customer Support bei Vögele. "Die neuen Fertiger schließen die Lücke im Mini-Class-Segment und vervollständigen unsere Produktpalette. Mit unserem kompletten Fertiger- und Bohlenprogramm decken wir jetzt Mindest- und Maximal-Arbeitsbreiten von 0,25 bis 18 Meter ab."

Mit dem Raupenfertiger MINI 500 und der Radversion MINI 502 runde Vögele sein Produktprogramm nach unten hin ab: Die kleinsten Straßenfertiger des Herstellers ergänzen laut eigenen Angaben die Mini-Class-Modelle SUPER 700i und SUPER 800i und sind für besonders kleinflächige Baumaßnahmen auf engstem Raum prädestiniert. Mit einer Grundbreite von nur 0,9 Meter und Arbeitsbreiten von 0,25 bis 1,8 Metern eignen sie sich laut Hersteller unter anderem für den Einbau zwischen Bahngleisen, das Verschließen von schmalen Gräben oder den Bau von Fuß- und Radwegen.

Auf diese Weise können Bauunternehmen selbst kleinste Maßnahmen maschinell – und damit deutlich effizienter, komfortabler und qualitativ hochwertiger umsetzen als manuell, so das Unternehmen. Gerade bei langen Strecken mit geringer Breite – etwa beim Glasfaserausbau oder der Instandsetzung von Leitungen – sei das besonders hilfreich.

Der MINI 500 und MINI 502 bieten mit ihrem wassergekühlten 2-Zylinder-Dieselmotor eine Leistung von 10,2 Kilowatt und seien besonders agil. Beide Maschinen verfügen über einen sehr kleinen Wenderadius und benötigen nur wenig Platz zum Rangieren. Mit ihren kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur rund 1200 Kilogramm (Radversion) und 1400 Kilogramm (Raupenversion) sind die Fertiger zudem besonders leicht zu transportieren.

Über den Aufnahmebehälter mit Trichterklappen lassen sich die Fertiger außerdem ganz einfach per Radlader oder Bagger beschicken. Nach dem Marktstart in Europa erweitert Vögele das Vertriebsgebiet der dieselbetriebenen Fertiger sukzessive.