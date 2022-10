Das Aluminium-Leichtbau-Portalkran-System ist laut Hersteller geeignet große Lasten zu bewegen. Foto: Feltes

Mit Hilfe eines Leichtbau-Portalkrans werden die herausgetrennten Betonteile aus Decken angehoben und seitlich verfahren beziehungsweise in die nächsttiefere Ebene gesenkt. Wichtig dabei ist, dass der Portalkran bei hoher Tragfähigkeit in leichte Teile zerlegbar und zum Einsatzort leicht zu transportieren ist.



Der Aluminium-Leichtbau-Portalkran der Firma Feltes besteht aus vier Einzelelementen, die laut Hersteller in wenigen Minuten montiert und demontiert werden. Die Höhe ist verstellbar, so dass der Kran auch in niedrigen Räumen aufgestellt werden kann. Der Leichtbau-Portalkran ist komplett aus Aluminium und Kunststoff gefertigt. Dadurch ist sein Eigengewicht gering. Er hat beim Standardmodell ein Gesamtgewicht von etwa 130 kg.

Die Seitengestelle können geklappt werden und nehmen so ein geringeres Raumvolumen beim Transport ein. Er kann so leicht in Pkw oder Kleintransportern verladen werden.

Feltes ist in Halle A1 an Stand A1.351 auf der bauma zu finden.