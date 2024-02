FreeFlow erledigt alle nötigen Prozesse, so das Unternehmen. FOTO: CDE

Die FreeFlow ist eine vollständig mobile Waschlösung für die Klassierung von Zuschlagstoffen und Sand. Entworfen und auf einem Dreiachs-Auflieger für optimale Mobilität aufgebaut, unterstützt die mobile Anlage die maximale In-situ-Materialrückgewinnung. Mit integriertem Wassertank und Rundeindicker profitiert die FreeFlow von einem geschlossenen Wasserkreislauf, um die Prozesswassernutzung zu maximieren, sowie die Frischwassermenge zu minimieren.

Das All-in-One-Chassis ist für den Aufbau auf einem Sattelauflieger entworfen und gebaut. Mit einem abnehmbaren Dreiachs-Sattelauflieger, der für den Straßenverkehr in Europa zugelassen ist, bietet die FreeFlow Mobilität, sodass Anwender ihre mobile Anlage jetzt einfacher als je zuvor an mehreren Standorten einsetzen können. Die integrierte Anlagensteuerung und das verbaute 55-Kilowatt-Diesel-Stromaggregat bedeuten, dass keine externe Stromanbindung erforderlich ist, was eine sehr einfache Anlageneinrichtung an den Standorten ermöglicht. Mit einer Kapazität von bis zu 70 t/h ermöglicht die FreeFlow eine ausgezeichnete Rückgewinnung und Aufbereitung einer breiten Palette von Aufgabematerialien, einschließlich Sand, Kies, Schotter, Vorsiebmaterial und Brechsand.

Bereits in der Lage, eine Palette hochwertiger gewaschener Baustoffe zu produzieren, wurde die FreeFlow jetzt aufgerüstet, um ein neues variables Austragssystem einzuschließen und damit noch mehr Flexibilität für eine breitere Palette von Endprodukten zu bieten. Durch die Integration des neuen flexiblen Austragssystems, dass das manuelle Mischen von Materialien mit einem Radlader überflüssig macht, können Aufbereiter ihr Produktportfolio um neue Mischfraktionen erweitern – bis zu 4 mm Korngröße für Sande und bis zu 32 mm für Zuschlagstoffe – und gleichzeitig die betriebliche Effizienz verbessern, indem doppelte Manipulation mit Materialien vermieden wird. Zusätzlich zu den neuen flexiblen Austragssystemen profitiert die neueste Generation der FreeFlow auch von einer erhöhten Zyklonkapazität. Betreiber können nun einen größeren Zyklon mit etwa 25 % mehr Durchsatz wählen, was die Effizienz und Rentabilität eines Betriebs weiter verbessert, indem die Verarbeitungskapazität signifikant erhöht wird.

Vertriebsmitarbeiter Johann Bauernhofer, Experte für die FreeFlow bei CDE, erklärt: "Vor der Auslieferung werkseitig geprüft und vorkonfiguriert, ist unsere FreeFlow die Spitze der mobilen Waschtechnologie im CDE-Portfolio. Leichte Zugänglichkeit, Mobilität, ein kompaktes Chassis zur Minimierung des Platzbedarfs – dies sind nur einige der Grundprinzipien, die unsere Design-Grundsätze unterstreichen, Lösungen zu erforschen und zu entwickeln, die direkt auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren."