Neuss (ABZ). – Mitarbeiterfluktuation, veränderte Marktlage, Nachhaltigkeitsbestrebungen: Von Unternehmen werden mehr denn je Anpassungsfähigkeit und kluges Reaktionsvermögen verlangt. Gut, wem ein textiler Mietdienstleister zur Seite steht, der das komplette Thema Berufskleidung auffängt. Doch was macht einen verlässlichen Leasingpartner aus? Ein Blick in die Praxis.

Die Mitarbeiter der Hydraulikpoint DAM GmbH können sich ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren – alles zum Thema Berufskleidung regelt für sie der DBL Mietservice. Foto: DBL

Kevin Strebe teilt sich gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Vater die Geschäftsführung der Hydraulikpoint DAM GmbH, einem familiengeführten Betrieb aus Norddeutschland.

Der Hersteller und Instandhalter im Bereich der Hydraulik und des Anlagen- und Maschinenbaus wirbt mit dem Motto "Wir können mit Druck umgehen". Damit dies so funktioniert, müssen auch die Dienstleister mitspielen. Zur DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH fanden sie, nachdem sie sich von einem anderen textilen Mietservice getrennt hatten.

Kurzer Weg als großes Plus

"Mit dem Mitbewerber waren wir nicht hundertprozentig zufrieden, ständig war etwas kaputt und die Kommunikation war mühselig." Und was schätzt Kevin Strebe an der DBL genau? "Für die Anprobe der neuen Berufskleidung konnten unsere Mitarbeiter direkt um die Ecke gehen, wo DBL Marwitz seinen Firmensitz hat. Das ist sicherlich ein großes Plus, diese kurzen Wege."

Die Heide-Bäckerei Meyer in der Lüneburger Heide setzt ebenfalls auf Regionalität – und auf individuelle Betreuung. Denn "nah dran" – da kommt es nicht nur auf die Regionalität an, sondern eben auch auf die persönliche Komponente. Und damit kann die DBL mit ihren 24 Standorten bundesweit dienen: Sämtliche Partner sind mittelständische Familienunternehmen, für die der individuelle Service zählt. Jennifer Seise vom fast 100-jährigen Traditionsbetrieb: "Ich habe Ansprechpartner bei der DBL, die immer persönlich erreichbar sind. Probleme werden stets gelöst, darauf kann ich mich verlassen – und das ist mir auch wichtig. Man ist nicht nur eine Nummer, der persönliche Support stimmt."

Ein großes Problem vieler Unternehmen ist die hohe Fluktuation der Mitarbeiter. Lange Vorplanungen sind oft undenkbar, häufig muss sehr kurzfristig ein neuer Mitarbeiter eingekleidet werden.

Flexibel und zeitnah agieren

Da muss dann auch der textile Dienstleister sehr flexibel und zeitnah agieren können. Sollte es eine Änderung beim Personal geben, und damit andere Anforderungen an die Berufskleidung, kümmert sich der feste Ansprechpartner der DBL darum. Jennifer Seise: "Wenn wir sehen, dass uns T-Shirts doch nicht gefallen, können wir uns für eine andere Qualität entscheiden. Da reagiert die DBL sehr flexibel."

Auch für Kevin Strebe ist es wichtig, dass Änderungswünsche schnell berücksichtigt werden. Er sagt: "Die DBL ist sehr unkompliziert und egal, was ist, wir können immer schnell mit einer passenden Lösung rechnen."

Die kann beispielsweise in der Kombination unterschiedlicher Kollektionen liegen. Während ein Unternehmen beim Kauf von Berufskleidung an einen einzigen Hersteller gebunden ist, hat die DBL eine Vielzahl an Kollektionen von ausgewählten Herstellern im Mietangebot und berät dazu ganz individuell. Gerade auch für größere Unternehmen wie die Heide-Bäckerei Meyer mit mittlerweile über 100 Filialen und 900 Mitarbeitern ist dies bedeutsam. Dazu Bäckerin und Hygienebeauftragte Jennifer Seise: "Wir schätzen es, dass die DBL so viel Auswahl bietet. Denn wir haben eine sehr vielfältige Belegschaft mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Geschmäcker und Mentalitäten sind da verschieden – und wir wollen, dass sich alle Mitarbeitenden in ihrer Kleidung wohlfühlen. Ob sie nun ein langärmeliges Shirt bevorzugen oder eines mit kurzem Arm."

Digitales Kundenportal

Jennifer Seise thematisiert hier einen weiteren Vorteil: "Das digitale DBL Kundenportal macht es sehr einfach, alles im Blick zu behalten. Ob Größenänderung oder Mitarbeiterwechsel – das ist alles sehr transparent und benutzerfreundlich. Und bietet mir eine tolle Übersicht." Sollte es doch weitere Fragen oder Unklarheiten zum Thema Berufskleidung geben, ist der persönliche DBL Kundenbetreuer buchstäblich schnell zur Stelle . . .

"Flexibilität" lautet das Zauberwort. Ein flexibler textiler Mietdienstleister hilft dem Unternehmen dabei, Ressourcen effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und sich besser an sich ändernde betriebliche Anforderungen anzupassen. Dies wiederum kann dazu beitragen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Risiko von Über- bzw. Unterinvestitionen in Textilien zu reduzieren. Positiver Nebeneffekt:

Ein guter textiler Mietdienst kann zudem dazu beitragen, der Nachfrage nach nachhaltigen Maßnahmen gerecht zu werden und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren – was beide Kunden im Gespräch ebenfalls betont haben. Sei es durch kurze Strecken der DBL Servicefahrer, durch die Langlebigkeit der Berufskleidung aufgrund von fachgerechter Pflege und Reparatur oder durch nachhaltige Textilien.