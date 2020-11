Oberhausen (ABZ). – Die zentrale gastronomische Einrichtung des "CentrO Oberhausen", die "Coca-Cola-Oase", hat kürzlich einen neuen Anstrich erhalten. Im Zuge umfänglicher Sanierungsarbeiten hat die Wilhelm Timm Keramik, Fliesen und Naturstein GmbH aufwändige Fliesenarbeiten ausgeführt. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren mit Sakret zusammen. Die Firma hat sich im Bereich Trockenbaustoffe spezialisiert. Auch beim Großauftrag im "CentrO" setzten die Verantwortlichen auf Produkte von Sakret.

"Bei einem solchen Projekt kommt es auf Tempo und Wirtschaftlichkeit an, denn die Arbeiten sollen die Gastronomie vor Ort nicht beeinträchtigen", betont Leonhard Rotthues, Gebietsleiter Fliesen- und Plattenverlegesysteme der Sakret Bausysteme GmbH & Co. KG. Die Arbeiten begannen im oberen Bereich der "Coca-Cola-Oase". Hier sollten neue Sitzgelegenheiten und eine Spielecke für Kinder entstehen. Ziel war es, das Areal mit großen Bodenfliesen in den Formaten 60/60 und 100/100 aufzuwerten. Dafür mussten die Ausführenden zunächst die alten Bodenbeläge und den Estrich entfernen. Beim neuen Estrich auf Trennlage entschied sich Timm Fliesen wegen des strammen Bauzeitplanes für Sakret-Estrichzement der Bezeichnung EZL.

Streckt man das Produkt mit Sand, ist die Fläche nach etwa fünf Stunden begehbar. Nach drei Tagen können die Mitarbeiter die Fliesen bei einer maximalen Restfeuchte von 2,5 CM-% aufbringen. Es sei eine Herausforderung gewesen, die dekorativen Schwünge des Bodenbelages in den Estrich zu bringen, ohne später die Trenn- und Dehnungsfugen im Belag übernehmen zu müssen. Deswegen legte der Experte vor Ort Scheinfugen an. Diese hat er geweitet und mit rechtwinklig zum Schnitt verlaufenden Einschnitten versehen. Die Einschnitte wiederum wurden mit Wellenverbindern versehen, schnell mit Sakret-Rissharz vergossen und anschließend mit Quarzsand des Typs QS abgesandet.

Um den Belag umzusetzen, spachtelten die Mitarbeiter den Estrich vollflächig mit der Fußbodenausgleichsmasse FAM von Sakret. Anschließend trugen sie den Flexkleber "FLK S2 fresh" mit einer Fließbettzahnung auf den Untergrund auf. Mit einer Kratzspachtelung brachten sie das Produkt zudem auf der Rückseite der Fliesen auf.

Mithilfe biegsamer Edelstahlschienen wurde der Belag abgeschlossen. Zugleich dienten die Schienen als Anschlag für die Dehnungsfuge. Den Raum zwischen den Schienen haben die Fliesenleger mit farblich abgestimmtem Sakret-Silikon-Dicht-E verschlossen. Abschließend verfüllten sie die Fugen mit "Colorflexfuge CFF elegance" in den Farben Mittelgrau und Basalt. Der schnell erhärtende Fugenmörtel ist wasser- und schmutzabweisend. Sakret empfiehlt ihn dadurch auch für Belastungen an hoch frequentierten Orten, wie etwa dem Einkaufszentrum.

Schwieriger war die Sanierung des Foodcourts im Erdgeschoss. Hier sollten rund 3000 m² Boden einen modernen und eleganten Look erhalten. Verschiedene Fliesenformate waren dafür vorgesehen, darunter Sechs-Eck-Fliesen 15 x 17, Fliesen in Holzoptik 15/90 und Fliesen im Format 19/1,50 und 90/90. Hinzu kam ein ambitionierter Arbeitsplan: Weil die Sanierung während des Geschäftsbetriebes stattfinden musste, teilte Timm Fliesen in enger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung die Fläche in vier Parzellen auf, die schrittweise bearbeitet wurden.