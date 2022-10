Winterthur/Schweiz (ABZ). – Die Produktpalette im Bereich Reifenwaschanlagen umfasst laut dem Unternehmen Frutiger inzwischen mehr als 30 Standardmodelle sowie ergänzend dazu auch Anlagen, die individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden können, wie zum Beispiel die MobyDick ONE.

Mit der MobyDick ONE können die Reifen der Baustellenfahrzeuge laut Hersteller besonders gründlich gereinigt werden. Foto: Frutiger

Durch neuartige Fahrprofile und eine verbesserte Düsenstellung, sowie die in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) entwickelte strömungsoptimierte Geometrie der Waschmodule, wird bei der ONE, im Gegensatz zu einer herkömmlichen Reifenwaschanlage, eine viel höhere Waschkraft möglich, erklärt der Hersteller.

In der Sparte Demucking, wo es in erster Linie nicht um die sauberen Straßen, sondern um die Grobreinigung von Bau- und Militärfahrzeugen geht, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Immer mehr Betreiber von großen Fahrzeugflotten erkennen die Kostenvorteile, die sich mit dem Einsatz einer "MobyDick" zur Grobreinigung von stark verschmutzten Rädern, Ketten und Chassis bis hin zu einer CAT D12 ergeben, teilt das Unternehmen mit.

Schmutz wird automatisch entfernt

Die Demucking-Technologie erlaube es mit Niederdruck und ohne Reinigungsmittel den überwiegenden Teil des Schmutzes an Rad- und Kettenfahrzeugen automatisch zu entfernen. Das eingesetzte Waschwasser fließt während des Reinigungsvorgangs zurück in die Anlage. Dort findet die automatische Wiederaufbereitung des Wassers für den nächsten Waschvorgang statt. Dies erfolgt mittels Sedimentation.

Der beim Reinigungsvorgang angefallene Schlamm wird durch den integrierten Kratzförderer seitlich ausgetragen. Bei hohen Anforderungen an das Reinigungsergebnis, kann im Anschluss an die automatische Grobreinigung mittels Hochdrucklanze eine Feinreinigung erfolgen. Diese dauert dann anstelle von Stunden nur noch wenige Minuten.

Die Tanks können auf die spezifischen Kundenbedürfnisse bezüglich Platzverhältnisse und gewünschter Methode der Schlammentnahme ausgelegt werden.

Neue adaptive Generation für die Staubbindung

Aus dem Bereich Staubbindung präsentiert Frutiger eine neue, adaptive Generation von Staubbindungsanlagen, die mit der Unterstützung des Instituts für Aerodynamik der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, entwickelt wurden.

Die modernen MobyDick Staubbindesysteme arbeiten laut Hersteller nach dem Prinzip der Staubbindung durch feinste Wassertropfen und bieten demnach einen hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalen Geräuschemissionen. Wurfweite, Sprühmuster sowie Wasser- und Strombedarf lassen sich dabei frei wählen und erlauben es jederzeit flexibel auf wechselnde Einsatzbedingungen zu reagieren.

Frutiger freut sich auf viele interessierte Besucher am Stand 224 in der Halle B5.