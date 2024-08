Führungswechsel bei der Karrié Bauwerkserhaltung: Philippe Durand hat zum 1. August 2024 die Leitung der Geschäftsstelle in Erfurt übernommen.



Durand war zuvor in vergleichbarer Position in der Projekt- und Bauleitung für Beschichtungen in Hamburg beschäftigt. Durch seine vorherigen Positionen auf Industrieseite bringt er neben fundiertem Spezialwissen um Materialien, Techniken und Verfahren der Bauwerkserhaltung auch unternehmerische Erfahrung in der Projektakquisition, Kalkulation und Ausführung mit.