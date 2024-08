Schon seit April 2024 ist Frank Kuklinski als Vertriebsleiter Klöber für den gesamten deutschen Markt verantwortlich. Der ausgewiesene Klöber-Experte ist seit über 20 Jahren für die bekannte Marke für hochwertiges und innovatives Steil- und Flachdachzubehör tätig, zuletzt als Verkaufsleiter West. Frank Kuklinski berichtet in seiner neuen Rolle an Christian Sack, Head of Field Sales bei BMI Deutschland.