Die neue Partnerschaft ist besiegelt, das Vertriebsnetz in den Niederlanden wächst. Foto: Komatsu

Vianen/Niederlande (ABZ). – Komatsu kündigt an, dass Van der Spek Vianen B.V. seit dem 1. Juli 2024 offizieller Distributor in den Niederlanden ist. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Innovationen zu beschleunigen, nachhaltige Baumaschinen und -prozesse zu fördern und der niederländischen Bauindustrie einen erstklassigen Kundendienst zu bieten.

Diese Partnerschaft bringt nach Meinung von Komatsu die langjährige Marktpräsenz und das Know-how von Van der Spek Vianen auf dem niederländischen Markt mit dem umfangreichen Portfolio an innovativen Maschinen, Lösungen und Technologien von Komatsu zusammen. Dank der Zusammenarbeit profitieren Kunden zukünftig von einem umfassenden Vertriebsnetz, das eine effiziente Lieferung und den Zugang zu Komatsu-Maschinen in den gesamten Niederlanden ebenso garantiert wie kompetente Unterstützung und Service. Außerdem ermöglicht nach Angaben von Kamatsu das kombinierte Wissen beider Unternehmen ein tieferes Verständnis des niederländischen Marktes und damit die Entwicklung von Lösungen, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Sowohl Van der Spek Vianen als auch Komatsu setzen sich für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen ein. Die Partnerschaft wird sich auch positiv auf die Einführung von emissionsfreien Technologien und die Entwicklung innovativer Lösungen für mehr Nachhaltigkeit auswirken. Komatsu ist nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass diese Partnerschaft mit Van der Spek Vianen seine Präsenz in den Niederlanden erheblich stärken wird.