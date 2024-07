Die Leitung des Vertriebes von Silvadec Deutschland GmbH hat Uwe Hennlein zum 1. Januar 2024 übernommen. Hennlein kann auf eine über 20-jährige Vertriebs-Erfahrung im Bereich von hochwertigen Bodenbelägen insbesondere Holzverbundwerkstoff zurückblicken. Uwe Hennlein tritt in das Unternehmen Silvadec ein, das in Europa als Pionier in der Herstellung von WPC-Verbundundwerkstoff gilt. Das Unternehmen Silvadec stellt im bayerischen Schierling hochwertige Terrassen-, Zaun- und Fassadenverkleidung aus Holzverbundwerkstoff her. Uwe Hennleins Ziel ist es, die Präsenz der Marke Silvadec in ganz Deutschland auszubauen, teilte der Hersteller nun mit.